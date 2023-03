JAM TAYANG Big Match Italia Vs Inggris di Kualifikasi EURO 2024, Ujian Southgate Bungkam Azzurri

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan langsung terjadi di ajang Kulifikasi EURO 2024 antara Italia vs Inggris, Kamis (23/3/2023) malam waktu setempat a atau Jumat dini hari WIB.

Laga Italia vs Inggris dalam jadwal Kualifikasi Euro 2024 bergulir di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Italia, pada Jumat (24/3/2023).

Jam tayang laga Italia vs Inggris ini kick off pukul 02.45 WIB, tayang via iNews TV.

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, siap untuk mengantarkan skuad berjuluk Tiga Singa menang atas Italia.

Timnas Inggris bakal menjalani pertandingan melawan Italia dalam matchday pertama Kualifikasi Euro atau Piala Eropa 2024.

PELATIH Tim Nasional Inggris Gareth Southgate (kanan) menyalami pemainnya yang juga kapten tim Harry Kane usai laga kontra Ukraina di Olympic Stadium, Roma, Italia, 3 Juli 2021. Inggris akan berhadapan dengan Denmark di Semi Final Euro 2020 dinihari nanti. (AFP PHOTO/ALBERTO LINGRIA) (AFP PHOTO/ALBERTO LINGRIA)

Jelang duel tersebut, Gareth Southgate menuturkan bahwa timnas Inggris siap menghadapi tekanan ketika menghadapi Italia.

“Saya tahu persis pemain senior kami siap menghadapi tantangan semacam itu (melawan Italia), mereka siap,” kata Southgate, dikutip dari TalkSport.

“Jordan Henderson, Harry Kane, mereka bakal mengatur mentalitas yang dibutuhkan (Inggris) dalam duel itu,” tambah dia.

Menurut Gareth Southgate, timnas Inggris sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk melakoni pertandingan kontra Italia.

Juru taktik berumur 52 tahun itu lalu menegaskan bahwa skuad timnas Inggris secara keseluruhan tak sabar untuk menjalani duel kontra Italia.

“Pada dasarnya, kami memiliki beberapa hari latihan untuk mempersiapkan pertandingan di Napoli,” ungkap dia.

“Jadi, kami harus memastikan bahwa para pemain kami siap untuk laga itu, tetapi saya pikir semua pemain telah siap,” jelas dia.

Walau demikian, pelatih kelahiran Watford memahami bahwa duel melawan Italia bakal berjalan sulit untuk timnas Inggris.

“Saya tahu, kami sebagai staf kepelatihan menyadari bahwa ini adalah ujian yang bagus buat kami,” tutur dia.