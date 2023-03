HARI INI, Harga Cabai Merah di Medan Tembus Rp 34 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Harga Cabai Merah di Medan mulai naik, hari ini sudah Rp 34 ribu per kilogram, Jumat (24/4/2023).

Pada hari sebelum memasuki bulan ramadan, bahkan hingga kemarin harganya masih begitu anjlok yang hanya dibandrol Rp 17-20 ribu per kilogramnya.

"Iya naik, hari ini baru agak naik, udah 34 ribu perkilo," ujar Mariati salah satu pedagang di Pasar Tradisional Sei Sikambing Medan.

Berbeda dengan cabai merah, cabai hijau masih dengan harga yang anjlok yakni Rp 16 ribu per kilogram.

Adapun beberapa komoditi lainnya juga cenderung stabil, seperti bawang merah Rp 24 ribu perkilogram dan bawang putih Rp 30 ribu per kilogram.

"Kalau yang lain masih sama harganya, bawang putih, bawang merah, tomat," jelasnya.

Daging ayam di kisaran Rp 28 hingga 30 ribu per kilogram, beras juga tidak banyak mengalami perubahan. Untuk daging sapi sementara harganya naik dalam rentang Rp 135 ribu hingga 170 ribu per kilogram.

Sedangkan harga tomat dibandrol Rp 6 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp 48 ribu per papan, dan minyak goreng curah Rp 15 ribu per kilogram, dan gula Rp 14 ribu per kilogram.

(cr26/tribun-medan.com)