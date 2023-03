TRIBUN-MEDAN.com - Lina Mukherjee terharu dan minta maaf usai ditegur warga Bali imbas makan babi.

Tindakan Lina Mukherjee yang memakan babi kini berujung teguran oleh warga Bali.

Namun Lina Mukherjee merasa terharu sebab teguran dari warga Bali terhadap dirinya disampaikan dengan cara yang halus.

Kasus Lina Mukherjee Makan Babi Viral Sampai ke TV China Hingga Singapore (instagram/linamukherjee_)

Sikap itu jauh berbeda dengan hujatan yang kini ramai ditujukan ke Lina Mukherjee imbas dari membuat konten makan babi.

Diketahui, Lina Mukherjee resmi dilaporkan ke Polda Sumsel tekait konten makan babi.

"Yang bikin aku meneteskan air mata ga satupun dari ujung Bali-Lombok mencaci aku soal 'babi'," tulis Lina di Instagram Stories pada Senin, 20 Maret 2023.

"Kalopun ada mereka hanya menegur janganlah makan babi lagi, kita sayang kakak Lina," sambungnya.

Terbaru, Lina menangkap layar terkait salah satu artikel yang membahas soal tesebut lantas meminta maaf.

"Maafkan kakak lilu soal babi pergaduhan luar biasa,, bsok kk lilu makan sapi aja atau hewan lain pokoknya bukan babi, tuhan aja pemaaf masa kalian membenci aku segitunya(emoji menangis)," seru Lina Mukherjee pada instagram storynya pada Kamis, (23/5/2023).

Ia meminta maaf karena telah membuat kegaduhan dan berdampak melebar imbas konten makan babi tersebut.

"Aku manusia biasa aku minta maaf karena kalian menegur aku dengan kelembutan," katanya.

Disisi lain, Pecinta Bollywood ini mengaku ogah meminta maaf di depan publik lantaran tidak ingi dicap memanfaatkan momen untuk menaikan namanya.

"Aku bukan type gila begitu kalo aku minta maaf tulus tidak mengulangi.. banyak media tv mau liput soal babi aku say no! lu gila ni momen lu naik daun ah sorry ga gila begitu(terkenal takdir), kalaupun aku mau ma rekan media buka bersama dengan anak yatim," ungkap Lina.

Menurutnya ia hanya ingin meminta maaf secara tulus dari hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

