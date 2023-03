Puasa Kedua Ramadan, Harga Cabai Merah Naik Dua Kali Lipat di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Harga cabai merah di Kota Medan naik dua kali lipat pada puasa kedua Ramadan.

Terpantau harga cabai merah saat ini mencapai Rp 36 ribu per kilogram, dari yang sebelumnya dibanderol Rp 17 ribu per kilogram.

Pantauan Tribun Medan, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat kembali pada posisi dimana tingkat keseimbangan harga mulai terbentuk normal.

Setelah pada H-1 sebelum Ramadan terdapat lompatan demand pada komoditas pangan, dan tidak jarang ditemukan pasokan yang juga melebihi permintaan kala itu.

"Ada kenaikan hingga mencapai 100 persen jika kita membandingkan harga dua hari sebelumnya," ucap Ketua Pemantau Pangan Sumut Gunawan, Jumat (24/3/2023).

Ia juga menyampaikan cabai rawit hijau yang sempat ditransaksikan Rp 20 ribu per kg, saat ini sudah kembali dalam rentang Rp 27 - Rp 30 ribu per kg nya.

Harga daging sapi yang sempat ditransaksikan dikisaran level Rp 150 ribu per kg, bahkan di beberapa titik ada yang menjual Rp 170 ribu per Kg.

Pada hari ini ditransaksikan paling mahal di kisaran Rp 135 - Rp 140 ribu per kg nya.

Harga kebutuhan pangan sehari hari tengah menuju kepada realisasi harga sepekan sebelum Ramadan.

Sementara itu, untuk sejumlah kebutuhan pangan lainnya, semua terpantau bergerak stabil.

Daging ayam relatif sama dikisaran Rp 28 hingga Rp 30 ribu per kg, telur ayam dikisaran Rp 26 ribu hingga Rp 27 ribu per kg, minyak goreng curah dijual Rp 14 ribu per kg.

Bawang putih dan bawang merah dikisaran Rp 30 ribu per kg, dan harga beras juga relatif tidak banyak mengalami perubahan.

Gunawan mengatakan pengendalian harga di awal Ramadan ini pada dasarnya masih cukup terkendali. Untuk kenaikan harga cabai merah pada hari ini, ia menilai harga yang terbentuk sekarang lebih mencerminkan demand dan supply yang ada di pasar.

"Kalau sempat anjlok sampai 17 ribu sebelumnya, saya pikir ini lebih dikarenakan oleh pasokan yang melimpah sesaat, " sebutnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, harga yang terbentuk pada saat H-1 Ramadan kemarin belum mencerminkan kondisi normal. Kedepan ia memperkirakan sejumlah harga kebutuhan pokok masih akan stabil. (cr9/Tribun-Medan.com)