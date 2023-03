FABIO Quartararo Incar Pole Position, Live Streaming Kualifikasi MotoGP Portugal 2023 Jam 17.50 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Agenda MotoGP Portugal 2023 hari ini akan menentukan urutan pebalap di mana tersaji sesi kualifikasi, Sabtu (25/3/2023)

Latihan bebas akan berlangsung pada pukul 17.10-17.40 WIB. Setelah itu disambung dengan sesi Kualifikasi 1 dan 2 yang akan berlangsung pada pukul 17.50-18.05 WIB dan pukul 18.15-18.30 WIB.

Balapan musim ini akan berbeda. Ada sprint race yang digelar pada Sabtu, di MotoGP Portugal berlangsung pada pukul 22.00 WIB.

Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tak ingin banyak berteori untuk bersaing di sesi Kualifikasi MotoGP Portugal 2023, Sabtu (25/3/2023).

Fabio Quartararo membidik hasil kualifikasi MotoGP 2023 Portugal di Sirkuit Portimao nanti bisa dia konversikan menjadi pole position.

Namun rider berjuluk El Diablo ini paham bahwa mengamankan pole position tak semudah mengucapkannya.

Terlebih berkaca pada dua sesi latihanan bebas kemarin, Jumat (24/3/2023), Francesco Bagnaia dan Jack Miller mampu bersaing di posisi teratas.

Pole position sangat penting bagi setiap pembalap. Start yang dilakukan berpengaruh besar terhadap jalannya perlombaan.

Apalagi Fabio Quartararo sadar kuda besi Yamaha, YZR-M1 memiliki banyak kekurangan jika dibanding dengan motor Ducati, Desmosedici GP23.

Pada sesi latihan bebas FP2 MotoGP Portugal 2023, Fabio Quartararo harus puas berada di peringkat keenam. Capaian ini dinilai lebih baik ketimbang pada FP1 finis di P8.

Meski ada peningkatan, namun Quartararo merasa sulit untuk menandingi Desmosedici dalam sebuah battle one on one.

"Hari ini (kemarin-red) kami berada di jalur yang tepat. Memang banyak kekurangan, tapi tim mencoba yang terbaik untuk membuat langkah maju," buka Fabio Quartararo, dikutip dari laman Speedweek.

Fabio Quaratararo bekerja ekstra keras untuk bisa memaksimalkan kekuatan dari M1, yang dinilai mengalami pelonjakan dari sisi speed.

Juara dunia MotoGP 2021 ini bahkan telah menyiapkan strategi khusus untuk menyiasati agar bisa menorehkan waktu terbaik pada sesi Kualifikasi dan mengamankan polesitter.