Mengenal Sosok ALKV, Solois Asal Medan Pemilik Single The Divine Within

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - ALKV (baca: /alkav/) memulai debutnya menjadi seorang solois lewat single berjudul The Divine Within yang telah diluncurkan pada pertengahan bulan Maret 2023 ini.

Pada single debutnya, musisi asal kota Medan yang memiliki nama asli Arief Alkaff ini memulai karir solonya dengan berkolaborasi bersama beberapa musisi kota Medan lainnya, seperti Simon (drummer), Evan WINA (kibordis) dan Tama (basis).

“The Divine Within” merupakan karya pertama ALKV sebagai seorang solois.

Sebelumnya sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016 ia pernah bergabung mengisi vokal dan gitar pada band Bittersweet dan sekitar tahun 2016 sampai dengan 2017 mengisi vokal dan gitar pada band Franklin Vision.

ALKV mengatakan proyek solonya ini merupakan konsep band yang bergenre Rock dan terinspirasi dari musisi-musisi lokal kota Medan.

"Juga terinspirasi dari musisi Barat 70-an seperti Jimi Hendrix, Grateful Dead, Deep Purple serta The Who," ujarnya.

Lebih jauh tentang “The Divine Within”, lagu ini bercerita tentang orang yang terlalu lama menunggu untuk siap, namun kenyataannya ia tersadar bahwa tidak ada yang pernah siap dan yang ada hanyalah keberanian untuk memulai.

Pada proses produksi The Divine Within, ALKV memilih single debutnya ini digodok di salah satu studio dan label rekaman di Medan, Ringo Records, serta diproduseri langsung oleh Tengku Johan Arifin (produser Ringo Records).

"Untuk pondasi awal, penyusunan musiknya saya susun sendiri, baru selanjutnya disempurnakan sama musisi-musisi yang berkolaborasi bersama, dalam format instrumen seperti gitar, bass, drum serta organ," jelasnya.

Sedangkan lirik The Divine Within, ALKV mengaku bahwa ia menggubahnya 30 menit sebelum sesi rekaman berlangsung. Seperti pada lagu dengan genre Rock lain, pada single The Divine Within ini ALKV menyusun lirik dengan lebih sederhana namun pada musik serta instrumen disusun dengan lebih kompleks.

Setelah berhasil merilis single debut The Divine Within, tahun ini ALKV berencana merilis beberapa single lainnya sebelum kemudian merilis album pertamanya.

"The Divine Within sudah bisa teman-teman dengarkan di berbagai platform streaming musik digital," pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)