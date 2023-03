NONTON Live Streaming Swedia Vs Belgia Jam 02.45 WIB, Tak Live TV Lokal, Akses di Sini via HP

Saksikan live streaming duel sengit di Kualifikasi EURO 2024 yang mempertemukan Swedia vs Belgia Sabtu (25/3/2023) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel sengit di Kualifikasi EURO 2024 yang mempertemukan Swedia vs Belgia Sabtu (25/3/2023) dini hari WIB.

Keseruan laga Swedia vs Belgia di Kualifikasi UURO 2024 kick off pukul 02.45 WIB, tak live TV lokal, tayang via live streaming TV Online.

Adapun link nonton live streaming Swedia vs Belgia bisa diakses di akhir artikel ini.

Timnas Belgia diprediksi akan unggul atas Swedia dalam pekan pertama Kualifikasi Euro 2024 grup F di Frends Arena, Solna, Sabtu (25/3/2023) dini hari nanti.

Beberapa situs yang mengulas sepak bola memberikan prediksi yang mengunggulkan Belgia atas Swedia.

Whoscored, memprediksi laga akan berakhir untuk kemenangan tim tamu Belgia dengan skor 2-1 atas Swedia.

Sementara Sportsmole membuat prediksi pertandingan itu akan berakhir dengan skor imbang 1-1 antara Swedia melawan Belgia.

Sedangkan Squawka membuat prediksi pertandingan itu akan berakhir dengan skor imbang 2-1 untuk kemenangan Belgia atas Swedia.

Comeback Zlatan Ibrahimovic akan diwarnai duel kontra dengan musuh bebuyutannya, Romelu Lukaku.

Saat Swedia yang diperkuat Zlatan Ibrahimovic menjamu Belgia dalam pekan pertama Kualifikasi Euro 2024 grup F di Frends Arena, Solna, Sabtu (25/3) dini hari nanti.

Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku, dua seteru ini bentrok di perempat final Coppa Italia pada Januari 2021, di mana kedua penyerang mencetak gol tetapi Inter menang 2-1.

Banyak yang berubah sejak tanggal itu, dengan Lukaku mencoba, dan gagal di Chelsea sebelum kembali ke Italia.

Sementara Ibrahimovic membantu Milan memenangkan Scudetto 2021-22.

Duel dini hari nanti akan menjadi pertemuan pertama antara keduanya dalam beberapa waktu, tetapi pemain asal Swedia itu mengecilkan perseteruan.