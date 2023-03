Promo Bank Mandiri selama Ramadan 1444 H untuk Nasabah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank Mandiri Region I/Sumatera 1 kembali menghadirkan berbagai program menarik di bulan Ramadhan 1444 H dengan mengusung tema Berkah dan Untung Bersama Mandiri (Bedug Mandiri).

Program Bedug Mandiri ini menghadirkan berbagai program transaksi seperti pemberian potongan harga kepada nasabah Bank Mandiri pengguna Mandiri Debit, Mandiri Kartu Kredit dan aplikasi Livin’ by Mandiri

Antara lain discount up to 50 persen dengan Livin’ Poin, cicilan 0 persen, potongan harga langsung, pemberian voucher menggunakan Mandiri Kartu Kredit, serta program Cashback 50 persen QRIS Livin’ by Mandiri.

Sebagai tambahan, Bank Mandiri juga mengadakan program yang mendukung merchant berupa pemberian Reward Insentif dan juga program Racing Transaksi Mandiri QRIS sebagai bentuk dukungan agar merchant turut mendorong masyarakat mulai bertransaksi secara cashless.

RCEO I/Sumatera 1 Bank Mandiri Lourentius Aris Budiyanto mengatakan program ini dapat dinikmati oleh nasabah Bank Mandiri di 700 merchant yang tersebar di beberapa kota wilayah kerja Bank Mandiri Region I/Sumatera 1 antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Pematangsiantar, Dumai, Rantauprapat

Dengan beragam kategori merchant mulai dari kafe atau restaurant, fashion, hotel, toko perhiasan, groceries, healthcare, hobbies dan lainnya.

Ia mengatakan program Bedug Mandiri ini akan berlangsung di sepanjang bulan Ramadhan 1444 H, mulai dari hari ini Jumat tangal 24 Maret hingga 30 April 2023 nanti.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki produk Bank Mandiri namun ingin menikmati promo Bedug Mandiri di bulan Ramadhan ini, dapat langsung melakukan pembukaan rekening tabungan Mandiri secara online, dengan cara mengunduh aplikasi Livin’ by Mandiri (logo kuning) dari Appstore atau Playstore, " ucap Lourentius, Sabtu (25/3/2023).

Lanjutnya, demikian juga dengan pengajuan Mandiri Kartu Kredit dapat diajukan dengan sangat mudah melalui aplikasi yang sama yaitu Livin’ by Mandiri.

Lourentius juga menyampaikan program Bedug Mandiri ini diselenggarakan untuk mempererat hubungan dengan nasabah Bank Mandiri agar senantiasa menggunakan product channel Bank Mandiri untuk memenuhi segala kebutuhan finansial hariannya.

"Karena Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengedepankan kepuasan dan kemudahan pelanggan dari setiap product yang dikembangkan, " tandasnya.

(cr9/Tribun-Medan.com)