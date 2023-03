Rayakan Ramadan di Ibis Style Medan Pattimura, Nikmati Penawaran Berbuka Puasa dengan 30 Destinasi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ramadan kali ini Ibis Style Medan Pattimura menawarkan berbuka puasa dengan tema Kopdar atau Kopi Darat.

Ibis Style Medan menyajikan menu yang berkolaborasi dengan UMKM yaitu peternakan Crayfish (Lobster air tawar), jadi menu berbuka yang sehat.

Hanya dengan 125 ribu, Tribunners bisa menikmati menu makanan apa saja yang disediakan Ibis Style Medan.

"Jadi 125 ribu per pax, all you can eat, dan selain itu juga ada promo untuk makan berlima, hanya 575 ribu," ujar Dhea selaku Marketing Communucation Ibis Style Medan, Kepada Tribun Medan, Sabtu (25/3/2023).

Ramadan Wonderful Indonesia ini akan berlangsung pada 22 Maret - 21 April 2023. Bagi Tribunners yang ingin menikmati menu berbuka, bisa melakukan resevasi terlebih dahulu.

Sepanjang bulan suci Ramadan ini, para tamu dapat menikmati masakan autentik Indonesia di Ibis Style Medan Pattimura.

"Untuk jam sendiri, bisa datang dari menjelang berbuka, hingga jam operasional restoran kita tutup ya, jadi bebas mau berlama-lama disini setelah buka puasa, sambil menikmati live music," jelasnya.

Sejalan dengan semangat Bulan Suci Ramadan, Accor juga akan berbagi pada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak Rp5.000 dari setiap pesanan prasmanan akan didonasikan ke A Trust for a Child (ATFAC), salah satu program CSR utama Accor di Indonesia. Didirikan pada tahun 2001 oleh Accor Indonesia, AFTAC adalah konsep inovatif yang menggabungkan lingkungan dan pengentasan kemiskinan, dikelola oleh "Yayasan Peduli Tunas Bangsa" yang terpercaya.

Mendukung program Earth Hour 2023, yang berlangsung pada Sabtu (25/3/2023). Bertepatan dengan moment berbuka bersama di Ibis Style Medan, gerakan mendukung penyelamatan bumi ini, diikuti oleh seluruh pengunjung yang hadir malam itu.

Aksi dilakukan dengan mematikan seluruh lampu serta perabot lain yang menggunakan energi listrik selama satu jam. Tindakan ini simbol untuk menunjukkan solidaritas untuk planet Bumi.

(cr26/tribun-medan.com)