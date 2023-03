BEREDAR Foto Donald Trump Ditangkap Paksa Kepolisian Amerika Serikat, Ada yang Janggal

TRIBUN-MEDAN.COM - Belum lama ini, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya akan ditangkap pada pekan ini.

Kini beredar di media sosial, sebuah potret yang memperlihatkan Trump ditangkap paksa oleh kepolisian Amerika Serikat.

Namun rupanya, potret penangkapan tersebut hanyalah hasil rekayasa.

Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu (22/3/2023), foto itu merupakan hasil rekayasa dari Artificial Intelegence (AI).

Foto-foto palsu penangkapan Donald Trump dipublikasikan pada (19/3/2023) oleh sebuah akun The Infinite Dude.

Akun itu diunggah dengan disertai komentar bahwa foto itu merupakan foto ekslusif penangkapan Donald Trump.

"EXCLUSIVE: Trump Arrested in FBI Mar A Lago raid this evening," tulis The Infinite Dude di kolom komentar.

Namun foto yang terlihat nyata itu rupanya ada beberapa hal yang janggal seperti tidak terlihat memiliki jari.

Selain itu, ada perbedaan warna dasi di antara foto yang dipublikasikan.

Ada foto saat Trump mengenakan dasi merah tapi ada yang sedang memakai dasi biru navy.

Kemudian, sorotan cahaya pada sosok Donald Trump tersebut juga berbeda dengan cahaya yang menyinari polisi di foto.

Foto palsu penangkapan Donald Trump selanjutnya memperlihatkan para polisi yang mengepung mantan presiden AS itu.

Ada pula sejumlah foto lainnya yang memperlihatkan adegan Donald Trump yang mencoba kabur saat polisi menangkapnya.

Tentu foto-foto tersebut menghebohkan publik lantaran belum lama ini mantan presiden AS itu menyebut dirinya akan ditangkap pada minggu ini.

Trump dikabarkan akan ditangkap karena kasus pemberian uang suap kepada aktris film dewasa Stormy Daniels sebelum pemilu 2016.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Trump Berkata Dirinya Akan Ditangkap pada Selasa Depan, Serukan Protes",