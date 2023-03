Lapas Rantauprapat Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar Khatam Alquran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

TRIBUN-MEDAN.COM, RANTAUPRAPAT - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat (Lapas Rantauprapat) bersama Badan Ta’mirul Masjid At-Taubah Lapas Rantauprapat melaksanakan kegiatan Khatam Alquran, bertempat di Masjid At-Taubah Lapas Rantauprapat, Senin (27/03/2023).

Dengan penuh serius dan hikmad sekitar 22 orang warga binaan mengikuti kegiatan Khatam Alquran ini.

“Kegiatan Khatam Alquran ini merupakan salah satu wujud Program Pembinaan Kepribadian dan Mental Spiritual yang dilaksanakan Lapas Rantauprapat,” ungkap Mara Hatoguan, Kasi Binadik Lapas Rantauprapat.

Sementara itu, Kalapas Rantauprapat menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pembinaan yang telah membimbing para WBP untuk melaksanakan tadarus rutin khatam di hari ke-5 bulan Ramadan.

"Terus tingkatkan kemampuan dalam membaca Alquran dengan benar. Tingkatkan pula kegiatan keagamaan lain demi meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita semua lakukan mendapatkan rida serta berkah dari Allah SWT agar mampu melaksanakan serta mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari,” harap Jayanta, Kalapas Rantauprapat.

Harapan kedepan Lapas Rantauprapat tetap Dalam kondisi aman kondusif dan terhindar dari paparan Covid-19. Keep happy and stay healthy with "Ngaji Tiap Hari". (*)