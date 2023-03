LINK Nonton Live Streaming Arema FC Vs Bali United Jam 20.30 WIB, Akses di Sini Selian Indosiar

Saksikan live streaming laga antara Arema FC vs Bali United yang berlangsung Senin (27/3/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Arema FC vs Bali United yang berlangsung Senin (27/3/2023).

Laga Arema FC vs Bali United pada pertandingan tunda Liga 1 2022 pekan 21 digelar di Stadion PTIK, mulai kick-off pukul 20.30 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar laga Arema FC vs Bali United ini bisa anda tonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming Arema FC vs Bali United bisa diklik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Arema FC wajib mewaspadai tim tamu Bali United yang diprediksi mengusung misi ganda dalam duel malam nanti.

Misi pertama klub berjuluk Serdadu Tridatu ini adalah membalaskan kekalahan putaran pertama dari Arema FC.

Tepatnya pekan 4 Liga 1 2022, Bali United dipermalukan Arema FC dengan skor tipis 1-2.

Kemenangan Arema FC itu didapatkan berkat lesakan Abel Camara dan gol bunuh diri Ricky Fajrin. Adapun satu gol balasan Bali United diciptkan melalui Privat Mbarga.

Pemain Bali United selebrasi usai cetak gol dalam pertandingan Liga 1. ((Twitter/Bali United))

Hasil memalukan tersebut tentu ingin dibalaskan Bali United yang kini haus kemenangan.

Mengenai misi kedua anak asuh Stefano Cugurra yakni mengakhiri tren buruk di 4 laga beruntun. Ilija Spaso Cs gagal meraup poin penuh setelah menderita 2 kekalahan dan 2 imbang.

Situasi yang dialami Bali United berkebalikan dengan Arema FC yang 4 pertandingan terakhir belum terkalahkan. Pasukan I Putu Gede itu mampu mengamankan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Meskipun demikian, Arema FC masih jauh di bawah Bali United jika memandang dari sisi klasemen Liga 1 2022.

Bali United kini berada di posisi 6 dengan 48 poin, sedangkan Arema FC menduduki urutan 11 yang terpaut 10 angka.

Berikut Prediksi Skornya