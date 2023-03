Buka Puasa Bersama All You Can Eat di Hotel Harper Sajikan Menu Timur Tengah dan Nusantara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Berbuka puasa bersama dengan orang-orang terkasih di bulan Ramadan dengan menikmati beragama menu menjadi sebuah tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Hotel Harper Wahid Hasyim Medan menghadirkan beragama promo menarik yang dapat dinikmati selama bulan Ramadan.

Dengan mengusung tema Lentera Harper, Lembayung Teduh Ramadhan Harper, Hotel Harper menyajikan All You Can Eat Buffet dengan berbagai ragam menu nusantara dan Timur Tengah di Rustik Restaurant.

Hidangan tersebut dapat anda nikmati mulai tanggal 20 April 2023 hingga 21 April 2023.

"Selama bulan Ramadan tahun ini kita sudah terlepas dari covid 19 jadi kita sudah mulai buka buffet untuk ramadan, kita ada paket Lentera Ramadan Harper, paket buka puasa kita sediakan dua menu yang mana didalamnya ada beberapa menu timur tengah dan tentu menu nusantara yang biasa kita nikmati selama ini," Ujar Edy Suprayetno selaku Hotel Manager Harper Wahid Hasyim kepada Tribun Medan, Selasa (27/2/2023).

Dikatakannya, untuk dapat menikmati berbagai menu Timur Tengah dan Nusantara tersebut, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp 120 ribu per orang.

"Paketnya kita kasih spesial dengan harga Rp 120 ribu per orang, pengunjung bisa menikmati semua hidangan yang kita sajikan, serta bagi pelanggan yang membeli paket 10 orang akan mendapat gratis 2 orang," ucapnya.

Bagi perusahaan yang ingin privat di Meeting Room, Harper juga dapat mempersiapkan menu berbuka bersama.

Selain itu, Harper Wahid Hasyim juga menyediakan promo kamar, bagi anda yang membooking kamar secara langsung melalui website Hotel Harper selama Ramadan, anda akan mendapatkan potongan harga sebesar 20 persen.

"Untuk kamar kita juga ada diskon, jika booking langsung dari website kita akan kita berikan diskon sebesar 20 persen untuk selama bulan ramadan," ucapnya.

Dia berharap seluruh hidangan yang disediakan dapat diterima oleh masyarakat Kota Medan,

"Semoga dapat diterima masyarakat karena disini juga ada jajan pasar seperti es buah, cendol dan makanan tradisional lainnya, diprediksi pertengahan hingga akhir Ramadan pengunjung akan ramai bahkan penuh," Tandasnya.

(cr10/tribun-medan.com)