SEDANG BERLANGSUNG Irlandia Vs Prancis Live iNews TV, Akses di Sini Nonton Live Streamingnya via HP

Sedang berlangsung saat ini siaran langsung via live Streaming laga antara Irlandia vs Prancis di Kualifikasi EURO 2024 yang berlangsung Selasa (28/3/2023) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini siaran langsung via live Streaming laga antara Irlandia vs Prancis di Kualifikasi EURO 2024 yang berlangsung Selasa (28/3/2023) dini hari WIB.

Duel Irlandia vs Prancis di Kualifikasi Euro 2024 pada Selasa (28/3/2023) dini hari digelar di Aviva Stadium, Kick-off dimulai pukul 01.45 WIB Live iNews TV.

Selain bisa disaksikan di iNews TV, alga Irlandia vs Prancis ini bisa anda tonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming Irlandia vs Prancis bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Setelah memulai era kepemimpinan Kylian Mbappe dengan sangat apik, Prancis melanjutkan upaya kualifikasi Euro 2024 mereka di Grup B saat bertandang ke Irlandia.

Prancis memiliki modal apik, setelah mencetak 4 gol tanpa balas melawan Belanda pada Sabtu (25/3/2023).

Sementara tim tuan rumah, berhasil melewati laga persahabatan melawan Latvia dengan skor tipis 3-2.

Pada pertandingan ini nanti, Prancis diprediksi akan kembali pesta gol ke gawang tim asuhan Stephen Kenny.

Hasil Kualifikasi EURO 2024, Prancis sukses menang telak atas Belanda dengan skor 4-0, Sabtu (25/3/2023) dini hari WIB. ((Twitter/UEFA EURO 2024))

Prediksi Skor

The Hard Tackle: Irlandia 0-5 Prancis

Sportskeeda: Irlandia 1-3 Prancis

Preview Laga

Tugas berat menanti Irlandia jelang laga perdana di ajang Kualifikasi Euro 2024 Grup B.

Pasalnya, tim besutan Stephen Kenny tersebut akan menghadapi runner-up Piala Dunia 2022.