Promo Buka Puasa All Your Can Eat di Hotel Santika Dyandra Medan, Ada Berbagai Menu-menu Lokal

Seorang pengunjung saat menikmati hidangan berbuka all you can eat di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hotel Santika Premiere Dyandra Medan menyediakan paket berbuka all you can eat selama bulan Ramadhan 2023.

Menu paket berbuka all you can eat dari Hotel Santika Medan pun dibuka dengan harga yang terjangkau, bahkan juga menawarkan promo menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Kali ini dalam menyemarakkan Ramadhan 1444 H, Hotel Santika Medan mengangkat tema Mozaik Ramadhan dimana seluruh menu hadir dengan rasa khas Nusantara.

Tribuners bisa menikmati paket berbuka dengan konsep buffet all you can eat ini bertempat di Restaurant Benteng lantai 3, Hotel Santika Medan.

Hadir dengan banyak pilihan menu autentik cita rasa Nusantara, dijamin membuat nuansana Ramadan Anda akan lebih terasa.

"Kali ini Hotel Santika Premiere Dyandra Medan membawa semua menu yang khas akan cita rasa Nusantara dan menonjolkan menu-menu lokal, " ucap Public Relation Manager Hotel Santika Premiere Dyandra Medan Herry Wahyudi, Rabu (29/3/2023).

Ia menambahkan masing-masing stall memiliki ciri khas masing-masing dengan pilihan menu yang berbeda setiap harinya.

Adapun menu khas Nusantara yang disajikan seperti opor ayam, tongseng, gulai tunjang, cumi tauco, tempe oseng, ragam soto seperti soto betawi, soto bogor, soto sulung, selanjutnya gado-gado, ayam bakar dan nasi liwet, hadir menjadi andalannya.

"Masing-masing stall memiliki ciri khas masing-masing, untuk hidangan utama yang kita hadirkan semuanya lengkap dengan rempah-rempah yang melimpah.

Selain itu juga ada appatizer dan juga desert yang tentunya cocok untuk menemani berbuka puasa, " tuturnya.

Tribuners dapat menikmati buffet all you can eat ini dengan merogoh kocek Rp 199 ribu per orang.

Namun, khusus 23-31 Maret 2023, Hotel Santika memberikan harga khusus menjadi Rp 175 per orang.

Tidak hanya itu, Tribuners yang datang dengan pembelian 9 pax/orang, akan mendapatkan gratis 1 pax.

Hotel Santika Premiere Dyandra Medan juga menawarkan paketan kamar dan buffet berbuka puasa Rp 850 ribu dengan periode 23 Maret-20 April 2023.

(cr9/Tribun-Medan.com)