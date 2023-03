Promo Paket Buka Puasa dan Staycation di Hotel Indonesia Group

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam menjalankan bulan suci Ramadhan 1444H, Hotel Indonesia Group (HIG) yang merupakan operator untuk jaringan hotel milik BUMN dan telah mengelola 32 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia, kembali menawarkan berbagai program promo menarik kepada pelanggan, dalam Ceria Ramadhan 1444 H.

Program promo yang ditawarkan baik kamar, buka puasa, hantaran dan berbagai acara keceriaan selama bulan Ramadhan di semua merek jaringan hotel HIG pun cukup beragam, mulai dari merek KHAS, Truntum, Meru, Grand Inna, Inna, Cordia Banjarmasin, Jatiluhur Valley & Resort, The Patra Bali Villas & Resort, The Manohara

Yang mana jaringan hotel HIG tersebar di seluruh Indonesia seperti Purwakarta, Sukabumi, Tegal, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Bali, Denpasar, Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Banjarmasin, Medan, Parapat, Sawahlunto, Pekanbaru dan Padang.

Promo dari merek KHAS yang berada di Pekalongan menggelar paket buka puasa bertema Pasar Tiban Ramadhan, hanya dengan Rp88.000 per orang, menawarkan buy 10 get 1 free, yang menyuguhkan tiga cuisine menus yakni Arabian, Chinese, dan Javanese.

Selain itu, beragam menu berbuka puasa all you can eat juga dihadirkan, meliputi menu gubukan, takjil, main course, live cooking, dan kids corner setiap harinya mulai pukul 17.00 hingga pukul 19.00 dan untuk menambah keceriaan berbuka puasa, live music pun dihadirkan di tiap Jumat malam dan Sabtu malam yang dibanjiri dengan doorpize menarik.

Lalu, KHAS Pekanbaru menawarkan paket buffet kuliner Ramadhan dengan 70 macam menu berbeda setiap harinya hanya Rp 99.000 nett per orang, dan setiap pembelian 10 paket buffet buka puasa mendapatkan 1 paket gratis.

Tak hanya itu, Ramadhan Room Package juga diberikan selama bulan puasa yang dibanderol hanya Rp598.000 per malam, menginap di kamar Deluxe dan sudah mendapatkan makan sahur atau sarapan pagi berikut dengan buka puasa untuk dua orang.

Untuk salah satu merek Truntum yang di kota Padang Sumatera Barat, menawarkan menu nusantara all you can eat dengan harga Rp 130.000 per orang dengan aneka menu berbeda dan live cooking setiap harinya, serta penampilan live accoustic music dapat menambah keceriaan berbuka puasa di Ranah Minang Coffeeshop.

Selain itu, Ceria Ramadhan Room Package juga diberikan selama bulan puasa dengan harga Rp 750.000 per malam, menginap di kamar Deluxe dan sudah mendapatkan makan sahur atau sarapan pagi berikut dengan buka puasa untuk dua orang.

Kemudian, di merek Meru yang berlokasi di Senggigi Lombok menawarkan Pasar Kuliner Ramadhan, yang menyuguhkan lebih dari 60 varian menu yang berbeda setiap harinya dan mengusung lamb biryani sebagai signature menu selama bulan Ramadhan ini, dapat dinikmati hanya dengan Rp 125.000 nett per orang.

Tak hanya itu, HIG juga bekerjasama dengan BRI selama bulan Ramadhan ini, untuk pemegang kartu

kredit maupun kartu debit yang makan ditempat, bisa mendapatkan promo buy 2 get 1 free untuk paket buffet berbuka puasa dan halal bihatal lebaran.

Lalu, diskon 20 persen juga diberikan bagi pemegang kartu kredit BRI untuk pemesanan hantaran buka puasa maupun lebaran di jaringan hotel HIG yang berpartisipasi, selama periode promo 22 Maret - 26 April 2023.

Dan masih banyak promo pada program Ceria Ramadhan bersama HIG di seluruh jaringan hotel HIG lainnya.

Dengan berbagai program promo ramadhan yang ditawarkan di seluruh jaringan hotel HIG, bisa

menjadi pilihan tepat untuk berkumpul berbuka puasa bersama dan bersilaturahmi bersama keluarga, teman, kolega dan orang terkasih di bulan penuh berkah ini.

Jadi, tunggu apalagi? Lakukan pemesanan kamar, buka puasa dan hantaran Ramadhan sekarang juga!

(cr9/Tribun-Medan.com)