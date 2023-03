Terungkap Alasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyi Lagu Dewa 19, Sempat Berdebat Soal Royalti

Ahmad Dhani (kiri) dan Once Mekel mencoblos di TPS 24 Pinang Swasa, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, pada Rabu (19/4/2017).(KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN)

TRIBUN-MEDAN.com - Terungkap alasan Ahmad Dhani larang Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19.

Secara tak disangka, Ahmad Dhani melarang mantan vokalisnya sendiri, Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19.

Larangan menyanyikan lagu Dewa 19 itu jika Once menggelar konser solonya atau bernyanyi di luar Dewa 19.

"Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," kata Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa (28/3/2023).

Menurut Dhani, keputusannya itu dilindungi oleh peraturan dari Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI).

"Menurut Dirjen HAKI, apabila ada sebuah pengumuman dari pencipta lagu, itu Hak dari para pencipta," ujar Ahmad Dhani.

Musisi berusia 50 tahun itu mengungkap alasan melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19.

"Karena sekarang Dewa 19 sedang melakukan tur. Habis Lebaran, nanti dua kali dalam seminggu, itu tur bersama Dewa 19," ungkap Dhani.

"Jadi tidak boleh ada konser lain yang mengganggu yang menggunakan lagu Dewa 19. Once dilarang menyanyikan lagu Dewa untuk konsernya," lanjutnya.

Larangan Dhani kepada Once hanya berlaku untuk lagu Dewa 19 saja.

Ahmad Dhani masih mengizinkan lagu ciptaannya selain di Dewa 19 untuk dinyanyikan oleh Once.

"Lagu Dhani lain boleh, yang tidak boleh lagu Dewa 19. Lagu saya di T.R.I.A.D, AHMAD BAND, itu boleh. Spesifik Dewa 19 yang enggak boleh," tutur Dhani.

Ahmad Dhani mengatakan, jadwal konser Dewa 19 saat ini sudah penuh hingga 2023.

"Saya menjaga kemurnian dari konser Dewa yang dilangsungkan setelah lebaran. Sampai nanti saya umumkan lagi. Karena konser Dewa 19 sampai Desember 2023 full. Saya enggak mau Once nyanyikan lagu Dewa 19 lagi," pungkas Ahmad Dhani.

Sebelumnya, Ahmad Dhani dan Once berdebat soal royalti lagu.

Sejauh ini, kata Once, soal masalah royalti lagu Dewa 19 sedang dicari titik tengahnya.

(*/ Tribun-Medan.com)