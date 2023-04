DERETAN Hotel Berbintang di Medan yang Hadirkan Buka Puasa, Ada yang Tawarkan Promo Beli 10 Gratis 1

Suasana pengunjung saat menikmati paket buka puasa bersama berkonsep All You Can Eat di Kisah Kafe Poolside, Hotel Grand Mercure Medan Angkasa

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Bulan Ramadan biasanya juga menjadi ajang silaturahmi, banyak umat muslim yang akan mengadakan buka puasa bersama baik dengan keluarga, kolega maupun teman-temannya.

Sejumlah hotel berbintang di Kota Medan menawarkan promo buka puasa yang bisa menjadi pilihan tempat Anda berbuka puasa.

Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau dan sudah bisa menikmati beragam kuliner yang dihadirkan.

Ada yang menawarkan kuliner lokal, western, arab dan makanan lainnya.

Berikut deretan hotel berbintang di Medan yang menawarkan promo buka puasa :

1. Hotel Santika Medan

Seorang pengunjung saat menikmati hidangan berbuka all you can eat di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan. (TRIBUN MEDAN/ANGEL)

Hotel Santika Premiere Dyandra Medan menyediakan paket berbuka all you can eat selama bulan Ramadhan 2023.

Menu paket berbuka all you can eat dari Hotel Santika Medan pun dibuka dengan harga yang terjangkau, bahkan juga menawarkan promo menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Kali ini dalam menyemarakkan Ramadhan 1444 H, Hotel Santika Medan mengangkat tema Mozaik Ramadhan dimana seluruh menu hadir dengan rasa khas Nusantara.

Tribuners bisa menikmati paket berbuka dengan konsep buffet all you can eat ini bertempat di Restaurant Benteng lantai 3, Hotel Santika Medan.

Hadir dengan banyak pilihan menu autentik cita rasa Nusantara, dijamin membuat nuansana Ramadan Anda akan lebih terasa.

"Kali ini Hotel Santika Premiere Dyandra Medan membawa semua menu yang khas akan cita rasa Nusantara dan menonjolkan menu-menu lokal, " ucap Public Relation Manager Hotel Santika Premiere Dyandra Medan Herry Wahyudi, Rabu (29/3/2023).

Ia menambahkan masing-masing stall memiliki ciri khas masing-masing dengan pilihan menu yang berbeda setiap harinya.

Adapun menu khas Nusantara yang disajikan seperti opor ayam, tongseng, gulai tunjang, cumi tauco, tempe oseng, ragam soto seperti soto betawi, soto bogor, soto sulung, selanjutnya gado-gado, ayam bakar dan nasi liwet, hadir menjadi andalannya.