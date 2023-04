Bank Sumut Raih 3 Gelar Digitech Awards 2023

Foto Bersama, Bank Sumut berhasil meraih The Best IT Leadership dan The Best IT Planning and Project Portofolio untuk kategori local Banking Industry serta penghargaan women digital of the year, di Jakarta, Jumat (31/3/2023)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank Sumut berhasil meraih 3 penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2023.

Pada penghargaan tersebut Bank Sumut berhasil meraih The Best IT Leadership dan The Best IT Planning and Project Portofolio untuk kategori local Banking Industry serta penghargaan women digital of the year yang diberikan kepada Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Arieta Aryanti, di Jakarta.

Acara penganugerahan ini diselenggarakan oleh Majalah Itech yang bekerjasama dengan FORTI BUMN, Kementerian Ristek Dikti, DRN dan juga BPPT yang sekarang telah menjadi BRIN.

Hadir pada acara tersebut Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto dan Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Arieta Aryanti.

Ketua Penyelenggara Digital Technology & Innovation Award 2023 Irnanda Laksanawan Ph.D,menjelaskan bahwa event ini merupakan kegiatan corporate rating (award) tahunan di bidangInformation & Communication Technology (ICT), Pengembangan Digital, dan Innovation.

Ia berharap bahwa tujuan dari award ini yaitu untuk mendapatkan perusahaan yang unggul dan cepat menyesuaikan diri terhadap tantangan yang terus berkembang dalam dunia teknologi.

Irnanda menambahkan bahwa saat ini waktunya membuktikan implementasi dari transformasi digital sebagai penyelamat ekonomi, bisnis, dan pelayanan masyarakat.

Karena melalui transformasi digital, perusahaan bisa mendapatkan cara pandang baru dalam mengelola perusahaan, mengoptimalkan operasional perusahaan, serta mengubah model bisnis menjadi lebih efisien.

Berdasarkan analisis para pakar dan profesional di bidang Information and Communication Technology (ICT), Strategic Management, Finance, Banking, Insurance, Riset dan Inovasi yang menjadi Dewan Juri Digitech Award 2023 dalam proses penjurian, bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah mengimplementasikan Digital Teknologi dalam melakukan Transformasi Bisnis yang dijalankan perusahaan.

Sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan dan memberikan pelayanan yang prima untuk customer di seluruh Indonesia.

Acara yang mengangkat tema Prioritizing Digital Technology Transformations to Win The Global Competition in a Post-pandemic World ini didukung oleh para pakar dan professional bidang Information and Communication Technology (ICT), Strategic Management, Finance, Banking, Insurance, Riset dan Inovasi.

Adapun tujuan dari event ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi ICT serta inovasi perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan perkembangan dunia bisnis.

Acara Digital Technology & Innovation Award 2023 ini diikuti oleh sekitar 400 perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta yang menjadi nominasi.

Dewan juri bersama tim penyelanggara telah menyaring, menyeleksi, mengevaluasi kinerja maupun Digital Technology & Innovation dariperusahaan-perusahaan tersebut, dan hanya sekitar 40 perusahaan yang memenuhi syarat yang diundang untuk memberikan presentasi maupun wawancaranya. Hasilnya 36 perusahaan terbaik yang terpilih oleh dewan juri sebagai pemenang.

(cr9/Tribun-Medan.com)