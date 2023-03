Prediksi Skor Madura United vs PSM Liga1, Persib - Persija Pasrah Juku Eja Juara? Line-up Pemain PSM

TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO

Prediksi Skor dan Susunan Pemain Madura United vs PSM Makassar Liga 1 Jumat 31 Maret 2023: Juku Eja Full Tim, Persib - Persija Was-was! Berikut hasil akhir pertandingan PSM Makassar vs Persik Kediri pada pekan 25 Liga 1, Minggu (19/2/2023). Pertandingan babak pertama PSM Makassar Vs Persita Tangerang pada lanjutan Liga 1 2022/23 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (8/12/2022). (TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO