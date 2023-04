Eks Presiden AS Donald Trump Resmi Hadapi 30 Dakwaan Terkait Kasus Suap Terhadap Bintang Porno

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menghadapi 30 dakwaan terkait kasus suap terhadap bintang porno saat kampanye Pilpres AS 2016 lalu.

Dakwaan ini pun membuat Trump menjadi mantan presiden AS pertama yang menghadapi tuntutan pidana sepanjang sejarah.

Terkait dakwaan ini, Trump menuduh bahwa pihak Demokrat melakukannya untuk menghancurkan dirinya.

Dilansir Al Jazeera, setelah sempat ditunda, dewan juri New York akhirnya memutuskan untuk mendakwa Trump pada Kamis (30/3).

Terkait dakwaan belum disampaikan secara spesifik dan kemungkinan akan disampaikan beberapa hari mendatang.

Adapun Trump dalam keterangan terbarunya menanggapi dakwaan ini menilai bahwa ada campur tangan politik dalam kasusnya.

Dirinya menampik telah melakukan suap dan mengklaim dirinya tak bersalah.

Kasus ini pun dapat menjegalnya agar tak bisa maju Pemilihan Presiden AS pada 2024 mendatang.

Trump sendiri dilaporkan akan menyerahkan diri terkait kasus ini ke Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan di New York.

Meski begitu, belum dapat dipastikan waktunya.

Politisi berusia 76 tahun ini disebut melakukan penyuapan pada bintang porno bernama Stormy Daniels dengan uang senilai 130 ribu dolar AS.

Uang ini disebut digunakan agar Daniels tutup mulut soal perselingkuhan yang dilakukannya dengan Trump pada 2006 silam.

Trump sejak pertengahan Maret meminta pendukungnya untuk menggalang uang untuk pembelaan hukum.

Ia juga sempat mengumumkan bahwa dirinya akan ditangkap pada Selasa (21/3) lalu.

Terkait hal tersebut, kepolisian New York sampai berjaga ketat di sekitaran Tower Trump mengantisipasi kerusuhan pendukung Trump.

(Tribun-Video.com)



Artikel ini telah tayang di Aljazeera.com dengan judul Trump indicted in New York, expected to be arraigned next week