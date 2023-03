PREDIKSI SKOR Manchester City vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini, Arsenal Harap The Citizens Kalah

Liga Inggris: Manchester City vs Liverpool

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Laga Liga Inggris hari ini menampilkan Manchester City vs Liverpool.

Laga The Citizens vs The Reds akan tersaji di laga lanjutan Liga Inggris, Sabtu (1/4/2023).

Pertarungan big match Manchester City vs Liverpool diprediksi akan berlangsung sengit.

Pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal berharap Mohamed Salah dkk mengalahkan Manchester City.

Penyerang Manchester City, Erling Haaland ((Twitter/Man City))

Kemenangan The Reds akan memperlebar jarak Arsenal dengan rival terdekatnya Man City.

Duel Manchester City vs Liverpool mengisi jadwal laga pembuka pekan ke-29 Liga Inggris,besok malam.

Bermain di Stadion Etihad, Manchester City dan Liverpool akan saling bunuh demi bisa mengamankan tiga poin dalam laga ini.

Tiga poin terasa sama-sama krusial bagi Manchester City dan Liverpool dalam perjalanannya mengakhiri kompetisi Liga Inggris musim ini.

Manchester City butuh tiga poin demi menjaga asa bisa mengejar Arsenal di jalur juara Liga Inggris.

Sementara, Liverpool juga perlu tiga poin untuk bisa mengamankan posisi zona Liga Champions pada akhir musim ini.

Disisi lain, Arsenal tampaknya akan bermain mata menyikapi hasil laga Manchester City vs Liverpool pada pekan ke-29.

Tim Meriam London tentu berharap Liverpool bisa mengalahkan Manchester City agar asa meraih gelar juara musim ini makin terbuka lebar.

Jika Liverpool bisa menaklukkan Manchester City, lalu Arsenal menjungkalkan Leeds United pada pekan ini.