Kisah Nyata Suami Direbut Adik Kandung yang Viral di Tiktok, Ipar Adalah Maut Bakal Jadi Film

TRIBUN-MEDAN.com - Kisah berjudul Ipar Adalah Maut yang viral di TikTok menarik perhatian rumah produksi MD Pictures.

CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, memastikan bahwa cerita itu bakal diadaptasi menjadi sebuah film atau serial.

Manoj mengungkap beberapa alasannya membeli hak adaptasi cerita viral Ipar Adalah Maut.

"Pertama relate, hype-nya tinggi. Kami lihat potensi. Drama kan sekarang kalau mau bikn, kalau enggak ada relate factor, susah," kata Manoj dihubungi Kompas.com pada Minggu (2/4/2023).

"Bagi saya ini cermin yang menarik dari warganet, TikTok, kelihatannya cukup berpotensi, semacam focus group buat saya. Udah dapat tanda-tanda menarik. Saya pikir why not. Pas saya diceritakan oleh tim, 'oh, ambil ini'," lanjutnya.

Manoj menuturkan, pihak MD masih mempertimbangkan bentuk adaptasi Ipar Adalah Maut, dijadikan film atau serial.

Manoj Punjabi di XXI Epicentrum Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022). (Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

"Mau diangkat (diproduksi MD Entertainment), tetapi sebagai serial atau film lagi kami pikirkan," ujar Manoj.

Sebagai informasi, cerita Ipar Adalah Maut diangkat oleh akun @elizasifaa.

Akun tersebut sering membuat konten vt (vidio TikTok), sejenis reka ulang berdasarkan cerita dan pengalaman dari para followers.

Ipar Adalah Maut terlihat yang paling menuai pro dan kontra dari warganet. Hingga kini, cerita yang dibagikan Eliza sudah mencapai 24 episode di TikTok pribadinya.

Viral di TikTok

Ipar adalah Maut merupakan kisah nyata dari warganet yang direka ulang oleh akun @elizasifa di TikTok.

Cerita ini viral hingga mendapat sorotan dari warganet.

Pemilik akun mengunggah cerita Ipar adalah Maut sebanyak 24 bagian yang masing-masing telah ditonton lebih dari 3 juta kali.

Dalam unggahannya, pemilik akun membagikan surat perjanjian yang telah ia sepakati bersama pihak MD Pictures.