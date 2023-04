KLASEMEN LIGA Inggris Berubah, Arsenal - Manchester City Menang, Posisi Villa Usai Kalahkan Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Update perubahan klasemen Liga Inggris setelah sejumlah tim menyelesaikan laga pada Sabtu (1/4/2023) malam tadi malam.

Arsenal dan Manchester City yang masing-masing memenangkan pertarungan, tetap di posisi 1 dan 2.

Sementara Aston Villa yang mengalahkan tuan rumah Chelsea, terangkat ke posisi 9.

Berikut klasemen Liga Inggris.

Dimulai dari Manchester City yang berhasil melumat Liverpool dengan skor 4-1.

Atas hasil tersebut The Citizen berhasil menangkas jarak dari sang pemuncak klasemen Arsenal.

Namun hasil tersebut tak bertahan lama, sebab Arsenal yang bermain setelah Man City berhasil memetik kemenangan dengan skor 4-1 kala menjamu Leeds United.

Dengan demikian jarak Arsenal dan Man City masih tertahan dengan selisih delapan poin.

Pada laga lainnya secara mengejutkan Aston Villa berhasil pecundangi Chelsea dengan skor 0-2.

Meski bermain sebagai tim tamu, Aston Villa mampu meredam gaya permainan Chelsea.

Dengan hasil tersebut membuat Aston Villa naik dua tangga ke posisi sembilan dengan menggeser Fulham dan Chelsea.

Sedangkan untuk Chelsea sendiri makin tertahan di papan tengah Liga Inggris.

Sementara itu pada laga lainnya antara Crystal Palace vs Leicester City, The Eagles berhasil kalahkan The Foxes dengan skor 2-1.

Atas kekalahan tersebut, Leicester City makin tertahan di zona degradasi dengan hanya mengemas 25 poin.