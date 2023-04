Harga Cabai Merah Mulai Naik Memasuki Pertengahan Ramadan, Jadi Rp 22 Ribu Per Kilo

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit hijau hingga ikan kembung terpantau mulai merangkak naik.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Sumatera Utara pada Senin (3/4/2023), harga rata-rata cabai merah keriting naik menjadi Rp 22 ribu per kilogram.

Baca juga: Harga Emas Antam Anjlok Empat Hari Berturut-turut di Kota Medan, Ini Rinciannya

"Setelah dua bulan mengalami penurunan harga yang signifikan, hari ini terpantau harga cabai serentak naik sebesar 3.8 persen dan 6 persen jikan dibandingkan dengan akhir pekan lalu," ujar Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok Harga Dan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Iskandar Zulkarnaen.

Kemudian harga cabai rawit juga naik diangka Rp 22 ribu per kilogram naik dari harga sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram.

"Cabai rawit hijau di non kota IHK naik Rp 1.828 per kilogram sedangkan harga rata-rata di Kota IHK malah turun Rp 1.852 per kilogram jika dibandingkan dengan Jumat (31/03). Penurunan harga diakibatkan karena sudah mulai memasuki puncak musim panen cabai," sebutnya.

Sedangkan ikan kembung saat ini dibandrol paling mahal diangka Rp 55 ribu per kilogram.

"Sementara itu, harga ikan kembung juga kenaikan harga rata-rata Ikan Kembung karena mekanisme pasar saja. Stok terpantau mencukupi, permintaan masih rendah," tuturnya.

Berikut update harga pangan di Kota Medan

1. Bawang merah Rp 30.000 per kg

2. Cabai merah Rp 22.000 per kg

3. Cabai rawit Rp 22.000 per kg

4. Cabai hijau Rp 14.000 per kg

5. Tomat Rp 6.000 per kg

6. Telur ayam ras Rp 48 ribu per papan

Baca juga: Jadwal Keberangkatan Kapal KM Dorolonda dan Harga Tiket Pelni saat Lebaran

7. Ayam Potong Rp 25.000 per kg

8. Minyak Goreng Curah Rp 15 ribu per Kg

9. Daging Sapi Rp 135 ribu per Kg

(cr10/tribun-medan.com)