Bisnis Rental Mobil di Medan Laris Manis Diserbu Pemudik, Pemesanan Sudah Capai 80 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mudik Lebaran 2023 menjadi angin segar bagi pemilik jasa rental mobil di Kota Medan. Para pemilik jasa rental mengakui permintaan pemesanan mobil meningkat hingga mencapai 80 persen.

Bahkan sejumlah pelaku usaha rental mobil juga mengakui stok mobil yang disewakan kini ludes dengan status full booked untuk beberapa jenis mobil.

Pemilik rental mobil di Kota Medan, Roni mengatakan permintaan pemesanan mobil mengalami peningkatan usai pemerintah memberi pelonggaran mudik Lebaran 2023.

"Masyarakat kini kembali melirik jasa rental mobil usai pemerintah memberi izin mudik Lebaran 2023 ini, bahkan bisa dibilang Lebaran masih tiga pekan lagi, pemesanan mobil sudah hampir full booked, " ujarnya, Senin (3/4/2023).

Ia juga mengatakan permintaan sewa mobil terus berdatangan sejak akhir Maret hingga kini.

Disebutnya, untuk jenis mobil Avanza telah ludes dipesan hingga H+7 hari Lebaran. Ia mengatakan adapun tujuan rental mobil terbanyak dengan tujuan luar Kota Medan yaitu daerah Toba, Tapsel, Sibolga, Balige, Rantau dan sekitarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemilik rental mobil Sukses Jadi, Darmawan, ia mengatakan momen mudik yang telah dilonggarkan saat ini menjadi pendorong utama masyarakat untuk kembali ke kampung halaman.

Ia menuturkan untuk ketentuan penyewaan mobil dengan sistem lepas kunci, penyewa harus meninggalkan salah satu identitas diri atau KTP, NPWP dan Kartu Keluarga.

Sementara itu, ia memprediksi pada Lebaran kali ini permintaan rental bisa dikatakan naik hingga 100 persen apabila dibandingkan dengan Lebaran tahun sebelumnya.

Ia juga mengatakan kebanyakan penyewa mobil merental mobil untuk jangka waktu yang panjang dengan rata-rata menyewa dengan minimal 7 hari hingga maksimal sepuluh hari.

"Karena sistem kita lepas kunci, kami lebih mendahulukan penyewa yang jangka sewanya lebih panjang," imbuhnya.

Hingga saat ini, pihaknya telah mendapat pemesanan mobil hingga mencapai 40an mobil. Dijelaskannya, utuk harga untuk mobilnya antara lain Avanza Rp 400 ribu per hari, Innova Rp 700 ribu per hari, Fortune Rp 1,2 juta per hari.

