Yuk Kunjungi Wedding Expo Bertema Cappadocia, Catat Tanggal dan Lokasinya

Kali ini Glass House dan Brides On 22 mempersembahkan pameran pernikahan bertema Love On Cloud9 yang terinspirasi dari keindahan Cappadocia, Turki.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pascapandemi Covid-19 melandai, minat masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di gedung juga semakin tinggi termasuk di Kota Medan, Sumatra Utara.

Melihat peluang tersebut, Glass House dan Brides On 22 kembali menyelenggarakan Wedding Shopping Experience yang akan diselenggarakan di Glass House Medan, 6-9 April 2023, mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB setiap harinya.

Melalui dua divisi yang ada didalamnya, yaitu The Signature Event Planner, The Marriage Story, dan The Prime Conceptor. Serta Prime Group yang dipercayakan untuk mengorganisir rangkaian acara mempersembahkan pameran pernikahan The ELF 3 Wedding Expo : Love On Cloud9.

Glass House Brand Operations Manager, Thomas Marlan mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk menarik dua pasar, yaitu pasar pernikahan Tionghoa dan Indonesia.

Tidak hanya itu, Wedding Expo kali ini membawa dengan tema Timur Tengah yang kaya akan budaya dan romantisme yang terinspirasi oleh keindahan Cappadocia, Turki.

Ia mengatakan latar belakang diadakannya pameran pernikahan ini adalah untuk memenuhi minat yang tinggi dari calon pengantin dalam menghadiri acara seperti ini.

"Dalam pameran pernikahan ini calon pengantin dapat langsung berinteraksi dengan kami dan rekan-rekan vendor yang terbaik di bidangnya. Vendor-vendor yang kami hadirkan mencakup Glass House sebagai venue serta berbagai vendor seperti Brides On 22," ucapnya saat konferensi pers, Rabu (5/4/2023).

Disebutkannya, vendor-vendor yang dihadirkan mencakup Pepperberry. Infinite. Hello Chair. Yangs Stage Motion 8 Lumeire Visual Fx, Safari, Ja Medical Cc Production, Broadway, Ocean Spring Bed, Wong Hang, Klinik Atlantis, Dovinz. Papuros, Mokin. Frose Cloverdale Brighton.

Kemudian, Lamia Shine Band. Lol Photobooth. Lavatera, When Paper Meet Crafter Simply Cinematic Ilona Gala Kofuku. Jeju Studio, Hellobooth Laverose Henri Winata, Sir Salon, Mua Jelly Chen, Hwa Hee Invita His Band & Epixpro.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Director Of Brides On22 Andre Atmaja, Wedding expo ini menghadirkan begitu banyak vendor serta menawarkan banyak promo. Selama pameran di setiap harinya akan ada pengundian lucky spin dan akan ada grand prize yang totalnya puluhan juta rupiah.

“Ada sekitar 39-an vendor yang terlibat pada Wedding Expo kali ini, kenapa harus datang ke wedding expo ini, karena begitu banyak vendor serta begitu banyak promo, karena di setiap harinya akan ada pengundian lucky spin dan akan ada grand price dengan total Rp 50 juta, " ucapnya.

(cr9/Tribun-Medan.com)