JADWAL Live SCTV 8 Besar Liga Champions 2023, Man City Vs Munchen, Haaland Kembali, Foden Absen

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) SCTV leg pertama babak perempat final Liga Champions (UCL) 2022/2023 yang tayang di TV SCTV.

Jadwal siaran langsung Liga Champions di SCTV akan dimulai pada hari Rabu 12 April 2023 dini hari WIB mendatang yang dimulai laga Manchester City vs Bayern Munchen.

Menurut Pep Guardiola, bintang Manchester City Phil, Erling Haaland sudah kembali bermain tapi Foden akan absen dua hingga tiga minggu setelah menjalani operasi usus buntu saat Man City menghadapi Bayern Munich di Liga Champions.

Tentu saja, City memiliki banyak talenta dalam skuat mereka untuk tampil tanpa Foden di leg pertama.

Selama Erling Haaland fit, pemain seperti Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Bernardo Silva semuanya akan memiliki banyak peluang untuk menyebabkan kekalahan yang sama bagi Bayern.

Thomas Tuchel harus mewaspadai ancaman tersebut – serangan City bisa dibilang merupakan tantangan yang lebih besar daripada Messi, Neymar, dan Mbappe.

Tentu saja, ada kemungkinan Pep sedikit melebarkan kebenaran dan mencoba memainkan permainan pikiran.

Kami melihat upaya Galtier itu sebelum leg pertama di Paris, di mana dia mengklaim bahwa Kylian Mbappe tidak akan bisa memainkan permainan tersebut. Datanglah hari pertandingan, dan dia berada di bangku cadangan, siap untuk masuk di babak kedua.

Nagelsmann tidak membelinya saat itu. Jangan berharap Tuchel membelinya sekarang.

Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, tidak ada pihak yang mengharapkan pihak lain untuk keluar dengan sesuatu yang kurang dari kemungkinan XI terbaik.

Sementara Pertandingan-pertandingan bertajuk big match sudah menanti pada babak perempat final Liga Champions musim ini, seperti Real Madrid vs Chelsea, Manchester City vs Bayern Munchen, AC Milan vs Napoli serta Benfica vs Inter Milan.

Laga sesama tim Italia, AC Milan vs Napoli jadi salah satu yang menyita perhatian pada babak perempat final Liga Champions musim ini.

Usai drawing, banyak yang langsung mengunggulkan Napoli atas AC Milan. Hal ini tentu mengingat Napoli tengah dalam performa apik dan berhasil memuncaki Liga Italia.

Pertemuan AC Milan vs Napoli di Liga Champions dijadwalkan berlangsung Kamis (13/4/2023) dini hari pukul 02.00 WIB