SEDANG BERLANGSUNG Man United Vs Brentford, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratisnya via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming laga antara Manchester United vs Brentford laga tunda Liga Inggris di Old Trafford, Kamis (6/4/2023) dini hari nanti.

Laga Man United vs Brentford Liga Inggris kick off pukul 02.00 WIB, tak live SCTV, tapi tayang via live streaming TV Online.

Man United sedang dalam krisis saat ini, tiga laga Liga Inggris belum memperoleh kemenangan, lebih buruknya mereka juga gagal membobol gawang lawan di tiga laga ini.

Bertemu Brentord, pasukan Erik Ten Hag rawan akan menuai hasil buruk lagi, pasalnya tim lawan memiliki rekor bagus saat bertandingn melawan tim besar.

Man United patut waspada menghadapi Brenford ini. Pasalnya Brenford memiliki rekor yang bagus saat bertemu tim-tim besar Liga Inggris musim ini.

Pada pertemuan pertama lalu, The Bess berhasil memecundangi Man United dengan skor telak 4-0.

Tim sekelas Liverpool, mereka hajar dengan 3-1, lalu Man City juga berhasil dijungkalkan dengan skor 2-1.

Hanya Arsenal dan Newcastle, tim empat besar klasemen yang bisa mengalahkan Brenford di musim ini.

Namun saat melawan Arsenal di putaran kedua, mereka bisa menahan imbang 1-1 setelah sebelumnya digulung 3-0.

Saat melawan Spurs dan Chelsea, pasukan Thomas Frank juga menahan seri keduanya.

Hal ini menunjukkan betapa Brenford kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim elit di Liga Inggris musim ini.

Brentford kini menempati sembilan klasemen dengan mengoleksi 43, terpaut 7 poin saja dari MU.

Tentu Man United patut waspada dengan hal ini. Terlebih Setan Merah kini sedang dalam performa yang kurang baik.