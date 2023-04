Jam Tayang Siaran Langsung Liga Inggris Man United vs Everton, Man City dan Chelsea Main Malam Ini

Liga Inggris Hari ini: Manchester United vs Everton hingga Brentford vs Newcastle

Jangan lewatkan sejumlah pertandingan siaran langsung Liga Inggris (Premier League).

Inilah jadwal Siaran langsung link live Liga inggris mulai Sabtu (8/4/2023) hari ini.

Duel Liga Inggris memasuki pekan Pekan 30 bisa disaksikan via Siaran Langsung SCTV dan TV Online.

Malam ini ada duel Manchester United vs Everton hingga Brentford vs Newcastle.

Untuk laga besok, Minggu (9/4/2023) ada Liverpool vs Arsenal.

Delapan pertandingan akan berlangsung Sabtu (7/4/2023), dua laga lainnya akan berlangsung Minggu (8/4/2023).

Pekan 30 Premier League 2022-2023 akan dibuka dengan duel Manchester United vs Everton.

Pertandingan Manchester United vs Everton akan digelar di Stadion Old Trafford, Sabtu (7/4/2023) mulai pukul 18.30 WIB.

Setelah itu enam pertandingan digelar serentak pukul 21.00 WIB.

Enam pertandingan itu adalah Aston Villa vs Nottingham Forest, Brentford vs Newcastle United, Fulham vs West Ham United dan Leicester City vs Bournemouth.

Lalu ada pertandingan Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion dan Wolverhampton vs Chelsea yang juga digelar pukul 21.00 WIB.

Satu laga terakhir Sabtu (7/4/2023) menghadirkan duel Southampton vs Manchester City.