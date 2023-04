Ahmad Dhani Izinkan Ari Lasso Bawa Lagu Dewa 19 Tapi Once Tak Boleh: Ilmunya Kurang

TRIBUN-MEDAN.COM - Ahmad Dhani beber alasan izinkan Ari Lasso bawa lagu Dewa 19.

Ia menyebut Ari Lasso beda dengan Once Mekel.

Belakangan ini pernyataan Ahmad Dhani yang melarang Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19 heboh.

Awalnya Ahmad Dhani meminta Once untuk tidak menyanyikan lagu Dewa19 selama konser tour Dewa 19 berakhir pada Desember 2023.

Namun kini ia juga menyinggung soal Once Mekel yang tidak membayar royalti saat membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani.

Di tengah larangan Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19, Ahmad Dhani mengizinkn Ari Lasso membawakan lagu Dewa 19.

Menurut Dhani, Ari Lasso mendapat izin karena ia selalu membayar royalti dengan baik.

"Ari Lasso boleh (menyanyikan lagu Dewa 19). Ya Ari Lasso dia waktu SMA itu ilmu tambah-tambahan, ilmu kurang-kurangan, sama bagi-bagiannya bagus, jelas gitu," ucap Dhani sembari tertawa.

"Kalau Once ini mungkin ilmu bagi-bagiannya kurang, nggak masuk mungkin. Bisanya cuma kali-kalian sama tambah-tambahan, begitu bagi-bagian bingung gitu," lanjutnya.

Kini Ahmad Dhani menyerahkan urusan perizinan soal penyanyi yang ingin membawakan lagunya di Dewa19 pada LMKN.

Meski melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19, Dhani tak menutup kemungkinan Once tetap mengisi posisi vokalis Dewa 19 dalam konser dengan satu syarat yaitu harga bayaran Once tak lebih mahal dari dirinya.