Jisoo BLACKPINK Pecahkan Rekor Solo, Capai Top 5 di Semua Layanan Musik Streaming Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Jisoo BLACKPINK terus menunjukkan pengaruhnya yang luar biasa dengan album debut solonya ME.

Tak hanya single utama Jisoo BLACKPINK yang bertajuk Flower, lagu B-side-nya, All Eyes on Me juga menuai pujian.

Mengutip Allkpop, lagu dalam debut Jisoo BLACKPINK berhasil masuk di berbagai tangga musik dunia.

Pencapaian ini menjadi rekor yang belum pernah terjadi untuk solois wanita Korea sebelumnya.

Lagu Jisoo bertengger di banyak tangga musik utama dan platform musik di seluruh dunia, termasuk di iTunes, Melon, YouTube, Spotify, dan banyak lainnya.

Debut streaming harian dan mingguan Jisoo BLACKPINK jadi yang terbesar untuk semua solois Korea.

Bahkan penjualan album Jisoo BLACKPINK jadi yang terbesar oleh solois wanita dalam sejarah HANTEO.

Seminggu telah berlalu sejak debutnya, Jisoo BLACKPINK telah menunjukkan stabilitas luar biasa di layanan streaming terbesar Korea Selatan.

Bahkan ia membuat rekor solo baru di tangga lagu negara.

Secara khusus, Jisoo BLACKPINK baru saja menjadi solois Kpop pertama yang masuk ke Top 5 di semua chart harian dan real-time Korea tahun ini, yakni Melon, Bugs, Genie, VIBE, dan FLO dengan hitnya Flower.

Jisoo BLACKPINK (YouTube BLACKPINK)

Diwartakan sebelumnya, Jisoo BLACKPINK berhasil menjual album solo perdananya bertajuk ME lebih dari satu juta kopi dalam waktu sepekan.

Jumlah penjualan album perdana Jisoo BLACKPINK tersebut terbilang fantastis.

Kini Jisoo BLACKPINK tengah menikmati kesuksesan besarnya atas penjualan album dan pencapaian digital.

Dilaporkan kbizoom, pre-order album ME Jisoo BLACKPINK terjual lebih dari 1,24 kopi.

Jisoo BLACKPINK membagikan alasan memilih tembang Flower dalam album solonya. (YouTube BLACKPINK)