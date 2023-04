Kabar Gembira, PT KAI Sumatera Berikan Diskon 20 Persen untuk Mudik Lebaran

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera akan memberikan diskon atau potongan harga tiket kereta api sebesar 20 persen pada mudik lebaran 2023.

Potongan harga tiket tersebut diberikan kepada para pengguna KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Premium relasi Medan-Rantauprapat (PP) pada keberangkatan periode tanggal 14 hingga 17 April 2023.

Masyarakat dapat membeli tiket diskon tersebut mulai tanggal 9 hingga 13 April 2023, dimana pada per hari akan dibuka sebanyak 10 seat per tiket. Sehingga total tiket diskon yang disediakan adalah 50 seat per tiket.

Pembelian tiket diskon ini dapat dilakukan di aplikasi KAI Access, web kai.id, dan seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.

Manager Humas Divre I SU, Anwar Solikhin mengatakan, program Diskon Mudik 2023 diselenggarakan dalam rangka memberikan alternatif tanggal keberangkatan kepada pelanggan untuk pulang ke kampung halaman.

Dengan demikian, perjalanan tidak terkonsentrasi pada tanggal-tanggal yang berdekatan dengan Hari-H Lebaran.

"Pemberian diskon tiket KA Sribilah Utama dan Premium ini juga sejalan dengan program Kementerian Perhubungan yang mengimbau kepada masyarakat untuk mudik lebih awal. Guna mengurai kepadatan arus mudik yang terjadi menjelang Hari-H Lebaran," jelas Anwar kepada Tribun Medan, Minggu (9/4/2023).

Adapun tarif normal KA Sribilah Utama kelas Eksekutif adalah Rp 225 ribu (TBA) dan kelas Bisnis Rp 175 ribu (TBA). Sedangkan untuk KA Sribilah Premium Rp 160 ribu (TBA).

Untuk informasi lebih lanjut terkait program Diskon Mudik 2023 ini, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di Stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

"KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan tiket murah tersebut untuk mudik dengan kereta api. KAI berkomitmen untuk menyelenggarakan angkutan Lebaran 2023 dengan aman dan berkesan," tutup Anwar.(cr10/tribun-medan.com)