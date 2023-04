Chord Lirik Lagu Batak Molo Huingot Dipopulerkan Oleh Marsada Band 

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu Batak berjudul Molo Huingot sangat populer dikalangan masyarakat Batak

Lagu Batak Molo Huingot ini dipopulerkan oleh Marsada Band di Kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Chord Lirik Lagu Batak Molo Huingot

E=Do

Intro : E A Am E B 2X

E G#m A E

Molo Huingot molo huingot ma sude akka naung salpu i

G#m F#m B

molo sai hurimangi dirohakki

A Am E G#m

olo manetek I lu sian mata dang tarhatahon be tahe

F#m B E B

ai nungga salpu be sude lungun nai tahe

E G#m A E

molo huingot molo huingot ma muse sidongan magodang i

G#m F#m B

dongan saparmeaman naujui

A Am E G#m

nungga ro didia saonari dongan saparmeaman i

F#m B E

rap dakdanak uju I tikki dihuta i

B A E

saonari nungga dao au diparjalangan

B A E

huta hatubuan nungga leleng dung hutinggalhon

A E

alai rohakki tung naso lupa do

B E

diakka parsorion dohot dongan naujui

G#m F#m E G#m F#m E

o ale alogo pasahat jolo tonakkon

B A

tu sasude dongan magodang

F# B

nungga didia saonari

E A

ai tung soboi be marpungu

E

songon tikki naung salpu

G#m G#M

Tuhantai ma na manggonggom

B E

hitaon sude

