Lirik Lagu Batak Haholonganku Do Ho Dipopulerkan Oleh Rita Butar-butar 

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu Batak berjudul haholonganku do ho. Lagu Batak Haholonganku Do Ho ini dipopulerKan oleh Rita Butar-butar di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Lirik Lagu Batak Haholonganku Do Ho

Sian dia do mulaionku

Lao mandok tu ho holong ni roha

Horas ma ito, horas hasian

Nunga tung leleng marsitandaan

Dang adong dope lao siingoton

Ro do au ito, ro do au tu ho



Reff.

Molo dungkon saut hita mardongan

Naeng tong tong nian marsihaholongan

Unang ma diparalang-alangan

Asa unang gabe si hataon

Haholongan ku do ho

Saleleng au mangolu

Nang rodi dinalao mate pe

Haholongan ku do ho

Saleleng au mangolu

Nang rodi dinalao mate pe

Ingotonku doho

Ingotonku doho

Ingotonku ingontonku, ingotonku doho

Boanonku do ho

Boanonku do ho

Boanonku boanonku, boanonku do ho

