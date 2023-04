Rony Nainggolan Dapat 5 Standing Ovation, Tuai Pujian dari Juri: Lari dari Bayangan Penyanyi Aslinya

TRIBUN-MEDAN.com - Selain berduet dengan juri, finalis Indonesian Idol juga diminta untuk membawakan lagu pilihan mereka sendiri pada Spektakuler Show 10, Senin (10/4/2023).

Rony Nainggolan kali ini memilih membawakan lagu When I See You Smile dari Bad English.

Penampilan Rony pun menuai pujian dari juri bahkan ia mendapatkan 5 standing ovation.

Rony di Spektakuler Show 5 Indonesian Idol 2023 (INSTAGRAM)

Bagi Anang Hermansyah dan David Bayu, Rony membawakan lagu ini dengan sangat enak di dengar.

Bahkan ia memberikan style sendiri yang jauh berbeda dari penyanyi aslinya.

"Keren, sedap banget, Rony lari dari bayangan penyanyi aslinya. Punya style nya sendiri, enak banget," puji Anang.

Judika pun memberikan pujian pada Rony yang dianggap memberikan tampilan yang baru.

Baca juga: Rony Nainggolan Bawa Lagu Adele di Top 8 Indonesian Idol, Juri Singgung Soal Rasa

"Ron banyak yang sudah bawain lagu ini, kamu ga mengulangi kesalahan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kamu mainin modulasinya, improve nya juga, kamu berani ambil risiko mengambil nada," katanya.

Bagi Judika, penampilan Rony kali ini membuktikan ia layak berada di panggung 5 besar.

"Rony hari ini harus menjadi rony yang lebih baik lagi ke depannya," pungkanya.

Rony Nainggolan Dianggap Pas Bawakan Lagu Anang Hermansyah

Rony Nainggolan kembali berjuang di panggung Indonesian idol 2023, Senin (10/4/2023).

Seperti diketahui, Rony masuk ke Top 5 Indonesian Idol.

Pada babak ini, kelima peserta berduet dengan para juri.