TRIBUN-MEDAN.com - Hasil Spektakuler Show 10 Indonesian Idol 2023, Syarla tereliminasi, Salma diprediksi masuk 2 besar.

Pada Spektakuler Show 10 Indonesian Idol 2023, 5 peserta yang tampil adalah Syarla, Rony, Paul, Nabilah, dan Salma.

JAM TAYANG Indonesian Idol, Finalis Ini Diprediksi Bakal Lolos di Spektakuler Show 10 (Instagram)

Kali ini finalis Indonesian Idol ditantang untuk tampil sebanyak dua kali.

Pertama kali, para peserta berduet dengan juri yakni:

Syarla x Rossa

Salma x Judika

Rony x Anang

Nabilah x David

Paul x BCL

Baca juga: HARI Terakhir Dukung Top 5 Indonesian Idol 2023, Simak Cara Tambah Kuota Vote Finalis

Selanjutnya Top 5 Indonesian Idol 2023 tampil solo membawakan lagu pilihan mereka.

Adapun judul lagunya adalah:

1. Rony - When I See You Smile (Bad English)

2. Nabilah - Talking to the moon (Bruno Mars)

3. Paul - Those Eyes (New West)