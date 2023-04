PROFIL Syarla, Pernah Bikin Dikta Kepincut Pesonanya, Tereliminasi di 5 Besar Indonesian Idol 2023 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah profil Syarla yang tereliminasi di babak 5 besar Indonesian Idol 2023, Senin (10/4/2023).

Peserta asal Kaltim pernah bikin Dikta kepincut karena pesonanya.

Pemilik nama lengkap Raisa Syarla Martiza itu juga menjadi salah satu peserta Indonesian Idol yang memikat hati para juri sejak awal audisi.

Syarla Pulang, Inilah Top 4 Indonesian Idol 2023, Rony Nainggolan Masih Bertahan (Instagram)

Rossa bahkan menyebut jika Syarla memiliki potensi lebih besar menjadi seorang penyanyi profesional.

Saat audisi, Syarla sempat bikin Dikta yang saat itu menjadi juri kepincut pesonanya.

Kala itu Dikta mengaku meleleh mendengar suara merdu dari dara 18 tahun asal Samarinda itu menyanyikan lagu dari Bruno Mars berjudul When I Was Your Man.

Selengkapnya Profil Syarla, peserta Indonesian Idol 2023 asal Kaltim.

Baca juga: SOSOK Syarla Tereliminasi dari Indonesian Idol 2023, Pernah Ikut The Voice Kids Indonesia 2018

Raisa Syarla Marzita lahir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada 22 Januari 2004.

Diketahui Syarla merupakan anak dari seorang penyanyi musik tradisional Kutai.

Sejak usia 3 tahun Syarla mengaku selalu ikut dengan almarhum ibunya ketika tampil di berbagai acara musik tradisional Kutai.

Dari situlah bakat Syarla di tarik suara terbentuk, selain darah sang ibu yang memang seorang penyanyi.

Syarla selama ini menjadi freelancer vokalis, dan juga menyanyi di berbagai event, juga sebagai penyanyi pernikahan alias wedding singer.

Dikta, Juri Indonesian Idol (kiri) dan Raisa Syarla peserta audisi Indonesian Idol 2022 (kanan). (YouTube Indonesian Idol 2023)

Ia bahkan pernah merilis singlenya yang berjudul Rahasia.

Syarla juga sempat mencicipi ajang kompetisi The Voice Kid Indonesia namun harus tereliminasi pada babak 12 besar.