Chord Lirik Lagu Batak Pasombu Siholhi Dipopulerkan Oleh Arghado Trio 

TRIBUN-MEDAN.COM – Lagu batak Pasombu Siholhi merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Roy E Siadari dan dipopulerkan Arghado Trio.

Adapun judul Lagu batak Pasombu Siholhi ini memiliki arti Melampiaskan rindu.

Lagu batak Pasombu Siholhi yang diciptakan oleh Roy E Siadari ini rilis pada tahun 2022 lalu. Video musiknya bisa disaksikan di kanal YouTube Arghado Official.

Chord Lirik Lagu Batak Pasombu Siholhi

Intro : C Am Dm G C..

C

aut sugari ma jonok

G



au dilambung mi..

F

dang pola taon on hu sihol

C G

hi sai marsigorgor..