Perdana! Seminar Pasar Modal UKM Mikroskil Investment Club Sukses Terselenggarakan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Mikroskil yang baru dibentuk pada Jumat (24/3/2023), Mikroskil Investment Club telah berhasil menyelenggarakan seminar perdana bertema “Smart Way to Make Your Money Grow” di Hall Kampus C Universitas Mikroskil, Medan, Sumatera Utara, diikuti oleh peserta berjumlah lebih dari 300 orang yang sebagian berasal dari luar kampus.

Dimulai dari pembacaan doa dan nyanyian lagu Indonesia Raya, acara ini kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Wakil Rektor I Bidang Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mikroskil, Gunawan, S.Kom., M.T.I., Dekan Fakultas Bisnis Universitas Mikroskil, Agustina, S.Kom., M.Si..

Tak lupa tamu undangan istimewa, yakni narasumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Muhammad Pintor Nasution dan Ferdinan Sihombing selaku Trainer BEI KP Sumatera Utara, narasumber dari PT. Panin Sekuritas, Darmin, S.E., M.B.A., CIMBA sebagai Pemegang Rekor MURI bidang Pasar Modal dan David Lyong, juga pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Pemaparan materi dari narasumber-narasumber pun dilakukan terkait investasi, pasar modal, dan cara agar mahasiswa dapat memiliki passive income untuk mencapai financial freedom. Adapun peringatan kepada mahasiswa agar terhindar dari cybercime berbentuk investasi bodong yang marak terjadi di dunia maya. Sesi Q&A setelahnya yang ditanggapi peserta secara antusias juga diberikan apresiasi berupa hadiah tertentu.

Di samping itu, baik mahasiswa Universitas Mikroskil, siswa-siswi SMA, maupun masyarakat luas yang tertarik, Galeri Investasi Universitas Mikroskil di lantai 1 Kampus C Universitas Mikroskil, kini terbuka untuk umum dan dapat dijadikan sarana praktik investasi setelah diaktifkan kembali oleh Bursa Efek Indonesia dan PT. Panin Sekuritas.

Salah satu bentuk realisasi kelompok studi KSPM guna mengsosialisasikan dunia investasi dan pasar modal kepada masyarakat luas kemudian dikukuhkan kepengurusan periode 2022/2023 dalam sesi foto bersama jajaran petinggi pada seminar kali ini. B. Benediktus Ginting Suka menjabat sebagai Ketua Mikroskil Investment Club, Krismando Viktor Sinaga selaku Sekretaris, Amelia Natasya Karoline Br Manurung selaku Bendahara, Mustika Hati Purba sebagai Ketua Divisi Edukasi, Lucky Yohana Br Sihombing sebagai Ketua Divisi Humas, dan Kiran Malini sebagai Ketua Divisi Analisis & Riset.

Dapat diinformasikan bahwa hasil survei tahun 2022, tingkat literasi di sektor pasar modal mengalami penurunan, sehingga pelantikan Mikroskil Investment Club pun diharapkan dapat andil melancarkan kayuh edukasi serta pengembangan investasi dan pasar modal. Untuk para pengurus baru Mikroskil Investment Club, selamat menjabat dan selamat bertugas!

