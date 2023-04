Polres Asahan Gagalkan Penyelundupan Sabu 20 Kilogram dan 40 Ribu Butir Pil Ekstasi

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Empat orang pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi diamankan oleh petugas kepolisian Resor (Polres) Asahan.

Empat orang tersangka ialah, FC, H, MY, dan DL. Empat orang tersebut diamankan pada Jumat(31/4/2023) di Delitua, Kabupaten Deliserdang.

Jelas Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj penangkapan empat orang tersangka diamankan bersama barang bukti sabu sebanyak 20 kilogram, serta 40 ribu pil ekstasi.

Kata Roman, kasus ini bermula dari Rabu(29/3/2023) lalu saat didapati adanya narkotika yang akan masuk ke Indonesia melalui perairan Asahan.

"Kami selidiki, ternyata mereka sampai pada Kamis(30/3/2023) dengan menggunakan sepeda motor NMax dibawa dari Medan, menuju Tanjungbalai," kata Roman, Selasa(11/4/2023).

Jelasnya, petugas sempat beberapa kali melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun, pelaku berhasil lolos dari pengejaran.

"Kami dapat info mereka sudah di Batubara, kami kejar, dan tidak ketemu. Kami dapat info lagi bahwa mereka sudah ada di Kota Medan. Atas informasi tersebut, tim Satres Narkoba Polres Asahan langsung bergerak dan mengamankan pelaku," katanya.

Jelas Roman, yang pertama berhasil diamankan petugas adalah tersangka FC dirumah kontrakan di Delitua, Kabupaten Deliserdang pada Jumat(31/3/2023) dinihari.

"Penangkapan itu kami langsung menemukan barang bukti sabu seberat 20 kilogram, dan delapan bungkus pil ekstasi. Setelah dihitung, terdapat 40 ribu pil ekstasi yang kami amankan," jelas Roman.

Atas penangkapan tersebut, polisi lakukan pengembangan, dan mendapatkan tiga orang lainnya, yakni H alias T, MY, dan DL.

Katanya, keemoat orang tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Baik kurir, hingga yabg berhubungan langsung dengan bandar.

"Dari tugas, keempatnya berbeda-beda. Jadi kalau mereka berhasil, membawa narkotika ini dan diedarkan, mereka akan mendapat upah sebesar Rp 200 juta," ujarnya.

Upah tersebut akan dibagi menjadi FC upah Rp 35 juta, DL Rp 65 juta, MY Rp 20 juta, dan TH Rp 80 juta.

"Pasal yang kami sangkakan terhadap DL dan FC pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan H alias T, dan MY kami sangkakan dengan pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya.

(cr2/tribun-medan.com)