Daftar Harga Kebutuhan Pokok di Serdang Bedagai jelang Lebaran 2023

TRIBUN-MEDAN. com, SERGAI - Sepekan lebih jelang lebaran idul fitri 1444 Hijriah harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai terpantau stabil.

Bahkan sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang, cabai dan sayur mayur mengalami penurunan dari harga normal.

Zebua salah seorang pedagang mengatakan, penurunan harga kebutuhan pokok saat lantaran stok sejumlah yang melimpah.

"Stok masih aman bahkan melimpah. Karena itu harga harga juga turun di sini," kata Zebua kepada Tribun, Kamis (13/4/2023).

Penurunan harga terlihat seperti cabai merah yang harga normalnya sekitar Rp 40 ribu saat ini harganya Rp 20 ribu per kilogram.

Kemudian cabai rawit seharga turun menjadi Rp 13 ribu per kilogram, bawang merah Rp 21 ribu per kilo gram dan tomat Rp 7 per kilogram.

"Harga harga saat ini turun memang jauh dari harga nomornya termasuk sayur sayuran juga turun sekali. Harga sayur kol sekarang ini Rp 5 ribu, sawi pahit Rp 7 ribu dan buncis Rp 10 ribu," ujar dia.

Sampai saat ini kata Zebua, jumlah pembeli di Pasar Sei Rampah juga cenderung sepih.

Berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya kata Zebua, kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok akan terjadi tiga hari jelang lebaran.

"Biasanya harga harga naik kalau jumlah pembeli mulai ramai. Kemungkinan tiga hari jelang lebaran kemungkinan mulai banyak pembeli dan harga biasanya akan naik," ujar dia.

Dan berikut sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Sei Rampah:

Bawang merah Rp 20 ribu per kilogram Cabai rawit Rp 13 ribu per kilogram Tomat Rp 7 ribu per kilogram Daging ayam Rp 24 ribu per kilogram Daging Rp 110 ribu per kilogram Beras Rp 11 per kilogram

