Siaran Langsung Indosiar RANS Nusantara vs Madura United,Nonton Link Live Liga 1 via HP di Sini

Duel Liga 1 hari ini RANS Nusantara vs Arema FC. Foto pemain Arema FC Evan Dimas dkk di hadapan suporter

TRIBUN-MEDAN.com- Tonton Link live streaming Liga 1 RANS Nusantara FC vs Madura United, Kamis (13/4/2023) malam ini

Duel RANS Nusantara FC vs Madura United disiarkan live streaming mulai pukul 20.30 WIB.

Laga RANS Nusantara FC vs Madura United bisa disaksika live via TV Online, Live Vidio dan Indosiar.

Pertandingan Rans Nusantara FC vs Madura United akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat

Saat ini RANS Nusantara berada di posisi juru kunci atau peringkat 18 mengoleksi 18 poin dari 33 laga.



Sementara Madura United menempati peringkat 6 dengan mengoleksi 50 poin dari 33 laga.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Rans Nusantara FC vs Madura United.

Head to Head RANS Nusantara vs Madura United

Sejauh ini, RANS Nusantara vs Madura United baru bertemu empat kali di semua kompetisi.

Dalam empat laga tersebut sekali dimenangkan oleh Madura United dan tiga di antaranya berakhir imbang.

Berikut head to head RANS Nusantara vs Madura United:

23 Desember 2022 Madura United 0-0 RANS Nusantara

18 Juni 2022 RANS Nusantara 0-0 Madura United

6 Februari 2019 RANS Nusantara 1-1 Madura United