Chord Lirik Lagu Batak Unang Bosan Ho Dipopulerkan Oleh Jen Manurung 

TRIBUN-MEDAN.COM – Lagu Batak Unang Bosan Ho merupakan sebuah lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Jen Manurung.

Lagu batak ini rilis pada tahun 2022 lalu. Adapun judulnya yakni Unang Bosan Ho memiliki arti Jangan Pernah Bosan.

Lagu batak Unang Bosan Ho ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang manjalani kisah cinta jarak jauh atau Long Distance Relationship (LDR).



Hubungan jarak jauh yang tidak mudah dijalani harus tetap dilalui. Pasangannya berharap kekasihnya tidak bosan menunggunya.

Chord Lirik Lagu Batak Unang Bosan Ho

Intro:

F Em A Dm G

*

C

Sugari ma nian ito

Am

Tarsongon lali habang au

F C

Boi lomo-lomona manang tudia

F G Em Am

Tibu do au ro lao mandapothon ho

Dm G C

Pasombu sihol na dirohami

**

C

Alani i ale ito

Am

pasabar–sabar ma roham

F C

Unang bosan ho paimahon au

F G

Adong do i tingkina

Em Am

pajumpang haduan

Dm G C

Pasombu sihol na dirohami

Reff.

F

Molo tung pe

Em

masihol ho tu au ito

A Dm

Bereng bulan i disi

G C

targombar bohikki

F Em

Molo tung pe malungun ho tu au

A Dm

Haol bantalmi tibu

G F G C

do au ro tu parnipionmi

**

C

Alani i ale ito

Am

pasabar–sabar ma roham

F C

Unang bosan ho paimahon au

F G

Adong do i tingkina

Em Am

pajumpang haduan

Dm G C

Pasombu sihol na dirohami

Reff.

F

Molo tung pe

Em

masihol ho tu au ito

A Dm

Bereng bulan i disi

G C

targombar bohikki

F Em

Molo tung pe malungun ho tu au

A Dm

Haol bantalmi tibu

G F G Am

do au ro tu parnipionmi

Am-G#-Am-G-F-Em-F

C B Am G F Am F

he he he he he heeeeey

Dm Em Fm G

Reff.

F

Molo tung pe

Em

masihol ho tu au ito

A Dm

Bereng bulan i disi

G C

targombar bohikki

F Em

Molo tung pe malungun ho tu au

A Dm

Haol bantalmi tibu

G F G Am

do au ro tu parnipionmi

Am F Am F

....Huooooo....

