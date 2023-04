JADWAL Lengkap Siaran Bola Malam Ini Sabtu 15 April 2023, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal lengkap siaran bola malam ini yang digelar pada Sabtu (15/4/2023) malam s/d Minggu (16/4/2023) dini hari WIB.

Terdapat berbagai pertandingan yang tersaji mulai dari Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Italia.

Pada jadwal Liga 1 hari ini terdapat tiga laga pamungkas antara Persija Jakarta vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo 1973, dan Persebaya Surabaya vs Dewa United.

Sementara di Liga Inggris pertandingan yang disiarkan langsung SCTV Manchester City vs Leicester pukul 23.30 WIB.

Sebelum Man city vs Leicester City main, sejumlah laga menarik juga tersaji seperti Chelsea vs Brighton, Tottenham vs Bournemouth pukul 21.00 WIB.

Dari Liga Italia, sang juara bertahan AC Milan akan melawat ke markas Bologna pada Sabtu (15/4/2023) malam.

Selain itu, keesokan harinya, Minggu (16/4/2023) tersaji duel Cadiz vs Real Madrid di Liga Spanyol.

Berikut Jadwal Bola Malam Ini:

Sabtu, 15 April 2023

Liga 1 Indonesia

20.30 WIB: Persija Jakarta vs PSS Sleman

20.30 WIB: Persib Bandung vs Persikabo 1973

20.30 WIB: Persebaya Surabaya vs Dewa United.

Liga Inggris