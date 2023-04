Penyanyi Jebolan Mamamia Show Maria Calista Habeahan Akhiri Masa Lajang, Ini Sosok Suaminya

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi jebolan Mamamia season 2 Maria Calista Habeahan resmi mengakhiri masa lajangnya usai dipersunting kekasihnya, Anri Hutajulu.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Maria Calista melalui unggahan foto di akun Facebooknya dengan keterangan emotikon hati.

Dalam foto tersebut, tampak aura bahagia terpancar dari wajah Maria Calista yang cantik dibalut gaun pengantin berwarna putih.

Sementara sang suami Anri Hutajulu yang duduk disebelah Maria Calista terlihat tampan dengan setelan jas berwarna biru.

Tampak senyum bahagia terpancar dari sepasang pengantin yang baru saja melepas masa lajangnya itu.

Sebelumnya, Anri Hutajulu juga mengunggah beberapa foto prawedding dalam akun Instagramnya.

"H-1. You came to my life & I’m extremely grateful for that. I cant wait to turn another page. And follow you a thousand miles. In this world things will change. But you'll always be my center stage. Sacred place," tulis Anri Hutajulu pada keterangan unggahannya itu.

Unggahan tersebut sontak ramai dengan ucapan selamat serta doa-doa dari kerabat, teman, serta fans Maria Calista.

Nama Maria Calista dikenal sejak Ia memenangkan ajang pencarian bakat Mamamia season 2 pada tahun 2008 lalu. Sejak saat itu, pemilik nama lengkap Maria Anggraeni Grsve Kelly Habeahan itu mendapat banyak tawaran pekerjaan di bidang musik.

Sehingga tak heran, kini karir penyanyi yang bernama lengkap Maria Anggreini Grace Kelly Habeahan ini, begitu melejit di tanah air.

Dalam karir menyanyinya selama ini, Maria Calista telah mengeluarkan 4 single lagu Indonesia, 3 single lagu Batak, 1 album lagu rohani, dan 1 album lagu Batak.

Maria Calista sedari dulu dikenal sebagai penyanyi yang memiliki suara tinggi dan dapat bernyanyi dengan stabil.

Bagi Maria Calistan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Putri dari James Habeahan dan Selly Rajagukguk itu menyelesaikan pendidikannya sampai Strata-2.

Ia merupakan Sarjana Ilmu Komunikasi pada 2018. Lalu pada 2020, dia lulus sebagai Master Ilmu Komunikasi.

Kini, Maria Calista tak hanya terlibat di dunia musik saja. Penyanyi cantik yang lahir pada 4 Oktober 1992 ini diketahui juga mengabdi sebagai pengajar dengan menjadi dosen di Universitas Bunda Mulia.

Hal ini lantaran, Maria juga percaya bahwa pendidikan merupakan modal penting dalam kehidupan.

Sementara sang suami, Anri Hutajulu bekerja di PT Bank Mandiri. Hal ini terlihat dari akun Linked Innya yang bertuliskan Credit Risk Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Anri Hutajulu merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU).

(cr31/tribun-medan.com)