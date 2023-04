JAM TAYANG Notthingham Vs Man United Malam Ini, Prediksi Skor, MU Bisa Menang Meski Badai Cedera

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United dijadwalkan bertandang ke markas Notthingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-31, Minggu (16/4/2023) malam ini.

Jam tayang keseruan laga Nottingham Forest vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-31kick off pukul 22.30 WIB, tak live SCTV, tapi via live streaming.

Laga antara Nottingham Forest vs Manchester United akan berlangsung di Stadion City Ground.

Meskipun sedang mengalami badai cedera, Setan Merah diperkirakan tetap bisa membungkam The Tricky Trees dalam duel nanti.

Ini merupakan duel yang mempertemukan dua tim yang sedang mengalami badai cedera.

Tim tuan rumah memiliki tujuh pemain yang absen.

Sementara kondisi empat pemain lain tengah diragukan.

Di sisi lain, situasi Setan Merah juga tak jauh berbeda.

Saat berlaga di Liga Eropa, dua pilar lini belakang MU tumbang, yaitu Lisandro Martinez dan Raphael Varane.

Lisandro Martinez akan absen sampai akhir musim nanti sementara Raphael Varane mesti menepi selama beberapa pekan ke depan.

Selain dua pemain itu, kebugaran Scottt McTominay, Marcus Rashford, dan Luke Shaw juga diragukan.

Meskipun begitu, Manchester United tetap diunggulkan.

Apalagi dengan Tottenham Hotspur dan Newcastle United sama-sama tumbang di pekan ini, peluang mereka untuk ke tiga besar terbuka lebar.

Kemenangan akan membuat mereka menggeser Newcastle United.