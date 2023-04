SEDANG BERLANGSUNG Sassuolo vs Juventus, Live Streaming Bola Liga Italia Sassuolo vs Juventus via HP

Marco Bertorello/AFP

Nonton Live Streaming Sassuolo vs Juventus, Preview Pertandingan, PREDIKSI SKOR, Head to head, Akses Link Siaran Liga Italia Serie A via HP. Momen Romelu Lukaku dan Juan Cuadrado terlibat pertengkaran hingga keduanya dikartu merah dalam duel Juventus vs Inter Milan di semifinal Coppa Italia (4/4/2023).