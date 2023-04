20 Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Singkat Tapi Penuh Makna

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya yang bisa jadi referensi untuk disampaikan kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan lainnya.

Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 ini bisa disampaikan secara langsung, ataupun melalui kartu ucapan yang bisa dikirim bersama bingkisan seperti hampers dan parcel.

Selain itu, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 ini juga bisa dikirim melalui ponsel atau menjadikannya sebagai status di media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp.

Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan dimana umat muslim merayakannya dengan silaturahmi dan saling bermaaf-maafan.

Untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri , biasanya umat muslim melakukan berbagai tradisi seperti membuat kue, berbagi hampers, berbagi THR dan sebagainya.

Namun, dari beberapa tradisi tersebut tak lengkap rasanya apabila merayakan idul fitri tanpa memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada orang-orang terdekat.

Berikut kumpulan ucapan Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya.

1. " Happy Eid al-Fitr. May Allah bring you joy, happiness, peace and prosperity on this blessed occasion. Wishing you and your family on this happy occasion of Eid!"

"Selamat hari raya idul fitri. Semoga Allah membawakan Anda sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran pada kesempatan yang diberkahi ini. Semoga Anda dan keluarga Anda pada saat Idul Fitri yang menyenangkan ini!

2. "Happy Eid Mubarak. May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Mubarak To You All." Eid Wishes

"Selamat hari raya mubarak. Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan dari atas surga Selamat Idul Fitri Mubarak untuk Kalian semua."

3. "May Allah's blessings be with you today, tomorrow and always. Eid Mubarak!"

"Semoga rahmat Allah menyertai kamu hari ini, besok dan selalu. Idul Fitri!"

4. "May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak!"