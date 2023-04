Belasan Tahun Diam, Once Ungkap Alasan Keluar Dari Dewa 19, Singgung Sikap Personil Band

TRIBUN-MEDAN.COM- Solois Once Mekel blak-blakan bicara alasannya memutuskan mundur dari Dewa 19 pada tahun 2010.

Once tegas membantah, dia keluar bukan karena tak cocok dengan anggota band lainnya.

Once mengaku saat itu merasa jenuh, Di samping itu teman-teman lainnya kata Once juga tengah sibuk membuat proyek masing-masing.

Proyek sampingan yang dimaksud adalah, ketika Andra, Yuke dan Dhani mengalihkan fokus mereka pada band baru bentukan mereka.

Seperti Andra dengan Andra and the Backbone, Dhani dengan Ahmad Band, Mahadewi, TRIAD. Yuke dengan band bernama Number One.

Once menegaskan iklim di dalam band yang menurutnya sudah tidak seperti sebelumnya, membuatnya memilih untuk keluar